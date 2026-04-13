На гаражной распродаже нашли Mac Pro внутри другого Mac Pro за 25 долларов

Компьютер Mac Pro 6,1 в корпусе компьютера Mac Pro Tower. Фото: Reddit

На одной из гаражных распродаж нашли довольно странное устройство Apple — в корпусе классического Mac Pro обнаружили спрятанный Mac Pro 2013 года. Внешне все выглядело как выгодная покупка сразу двух компьютеров, но на самом деле старый корпус использовали только как своеобразный контейнер для значительно меньшей модели.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на VideoCardz.

Внутри алюминиевого Mac Pro нашли "цилиндрический" Mac Pro 6,1

О необычной находке сообщил пользователь Reddit. Речь идет о классическом алюминиевом корпусе Mac Pro, внутри которого лежал Mac Pro 6,1 — модель 2013 года, известную благодаря своему цилиндрическому дизайну, из-за которого ее часто неофициально называли "мусорным баком".

Компьютер Mac Pro 6,1 Mac Pro 6,1. Фото: кадр из видео/YouTube

Сначала могло показаться, что покупателю достались сразу два Mac Pro за одну цену. Впрочем, по словам комментаторов в ветке, больший компьютер оказался фактически пустой оболочкой с несколькими остатками внутренних компонентов.

Главной находкой стал именно Mac Pro 2013 года, который и прятался внутри. Автор публикации рассказал, что система включается, однако операционной системы на ней нет.

Несмотря на то что старый Mac Pro не оказался полноценной рабочей станцией, находку все равно называют удачной. Все потому, что за 25 долларов покупатель фактически получил работоспособный Mac Pro 6,1, пусть и без установленной ОС.

Именно поэтому гаражная распродажа обернулась довольно неожиданным приобретением. Вместо двух компьютеров новый владелец получил один, но гораздо более интересный, чем можно было подумать изначально.

В то же время у такой находки есть важное ограничение. Судя по обсуждению, Mac Pro 2013 построен вокруг очень специфической системы охлаждения, которая зависит от внешнего корпуса и правильно организованного воздушного потока внутри.

Другими словами, сам по себе внутренний блок этого компьютера не рассчитан на нормальную работу без родного корпуса. Поэтому для полноценного использования находки нужна именно его оригинальная оболочка, которой в комплекте нет.

