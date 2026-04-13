На гаражному розпродажі знайшли Mac Pro всередині іншого Mac Pro за 25 доларів

Комп'ютер Mac Pro 6,1 у корпусі комп'ютера Mac Pro Tower. Фото: Reddit

На одному з гаражних розпродажів знайшли доволі дивний пристрій Apple — у корпусі класичного Mac Pro виявили захований Mac Pro 2013 року. Зовні все мало вигляд вигідної покупки одразу двох комп'ютерів, але насправді старий корпус використовували лише як своєрідний контейнер для значно меншої моделі.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на VideoCardz.

Усередині алюмінієвого Mac Pro знайшли "циліндричний" Mac Pro 6,1

Про незвичну знахідку повідомив користувач Reddit. Йдеться про класичний алюмінієвий корпус Mac Pro, всередині якого лежав Mac Pro 6,1 — модель 2013 року, відому завдяки своєму циліндричному дизайну, через який її часто неофіційно називали "сміттєвим баком".

Комп'ютер Mac Pro 6,1. Фото: кадр з відео/YouTube

Спочатку могло здатися, що покупцеві дісталися одразу два Mac Pro за одну ціну. Втім, за словами коментаторів у гілці, більший комп'ютер виявився фактично порожньою оболонкою з кількома залишками внутрішніх компонентів.

Головною знахідкою став саме Mac Pro 2013 року, який і ховався всередині. Автор публікації розповів, що система вмикається, однак операційної системи на ній немає.

Попри те що старий Mac Pro не виявився повноцінною робочою станцією, знахідку все одно називають вдалою. Усе через те, що за 25 доларів покупець фактично отримав працездатний Mac Pro 6,1, нехай і без встановленої ОС.

Саме тому гаражний розпродаж обернувся доволі несподіваним придбанням. Замість двох комп'ютерів новий власник отримав один, але значно цікавіший, ніж можна було подумати спочатку.

Водночас у такої знахідки є важливе обмеження. Судячи з обговорення, Mac Pro 2013 побудований навколо дуже специфічної системи охолодження, яка залежить від зовнішнього корпуса та правильно організованого повітряного потоку всередині.

Іншими словами, сам по собі внутрішній блок цього комп'ютера не розрахований на нормальну роботу без рідного корпуса. Тому для повноцінного використання знахідки потрібна саме його оригінальна оболонка, якої в комплекті немає.

