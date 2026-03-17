Apple визнала iPhone 5 застарілим: що тепер буде зі смартфоном

Смартфон Apple iPhone 5. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple перевела iPhone 5 до списку obsolete-пристроїв 16 березня 2026 року. Це означає, що модель, яка першою в лінійці отримала роз'єм Lightning, загалом більше не підлягає офіційному ремонту та забезпеченню комплектуючими через Apple і авторизовані сервіси.

Про це пише MacRumors.

Читайте також:

Що тепер буде з iPhone 5

Разом з iPhone 5 до категорії obsolete Apple також перевела 8 ГБ-версію iPhone 4. На сторінці підтримки Apple пояснюється, що продукт вважається "вінтажним" через п'ять років після завершення продажів, а "застарілий" — щонайменше через сім років, після чого сервіс і запчастини зазвичай більше не надаються.

iPhone 5 вийшов у 2012 році, а з продажу його зняли у 2013 році після появи iPhone 5s та iPhone 5c. До списку "вінтажних" модель додали ще у 2018 році, і відтоді ремонт залежав від наявності деталей. Перехід у категорію "застарілих" означає ще жорсткіше обмеження: Apple зазвичай припиняє постачання компонентів для такого обладнання.

Окрему увагу до iPhone 5 привертає його місце в історії лінійки. Саме ця модель першою отримала Lightning замість 30-контактного конектора, а також принесла 4-дюймовий дисплей, підтримку LTE і оновлений корпус зі скла та алюмінію.

iPhone, що продаються в різних регіонах, можуть мати відмінності не лише в апаратній частині, а й у доступних функціях. Це пов'язано з місцевими вимогами та політикою Apple, яка адаптує можливості пристроїв залежно від країни та регіону облікового запису.

Навіть камера iPhone, яка вважається однією з найстабільніших на ринку, іноді може некоректно визначати точку фокусування. У таких випадках головний об'єкт у кадрі може виявитися менш чітким, ніж фон, але цю проблему можна виправити за допомогою ручної фіксації фокусу та експозиції.