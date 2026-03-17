Apple признала iPhone 5 устаревшим: что теперь будет со телефоном

Смартфон Apple iPhone 5. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple перевела iPhone 5 в список obsolete-устройств 16 марта 2026 года. Это означает, что модель, которая первой в линейке получила разъем Lightning, в целом больше не подлежит официальному ремонту и обеспечению комплектующими через Apple и авторизованные сервисы.

Об этом пишет MacRumors.

Что теперь будет с iPhone 5

Вместе с iPhone 5 в категорию obsolete Apple также перевела 8 ГБ-версию iPhone 4. На странице поддержки Apple объясняется, что продукт считается "винтажным" через пять лет после завершения продаж, а "устаревший" — по меньшей мере через семь лет, после чего сервис и запчасти обычно больше не предоставляются.

iPhone 5 вышел в 2012 году, а с продажи его сняли в 2013 году после появления iPhone 5s и iPhone 5c. В список "винтажных" модель добавили еще в 2018 году, и с тех пор ремонт зависел от наличия деталей. Переход в категорию "устаревших" означает еще более жесткое ограничение: Apple обычно прекращает поставки компонентов для такого оборудования.

Отдельное внимание к iPhone 5 привлекает его место в истории линейки. Именно эта модель первой получила Lightning вместо 30-контактного коннектора, а также принесла 4-дюймовый дисплей, поддержку LTE и обновленный корпус из стекла и алюминия.

