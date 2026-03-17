Apple признала iPhone 5 устаревшим: что теперь будет со телефоном

Apple признала iPhone 5 устаревшим: что теперь будет со телефоном

Дата публикации 17 марта 2026 14:24
Смартфон Apple iPhone 5. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple перевела iPhone 5 в список obsolete-устройств 16 марта 2026 года. Это означает, что модель, которая первой в линейке получила разъем Lightning, в целом больше не подлежит официальному ремонту и обеспечению комплектующими через Apple и авторизованные сервисы.

Об этом пишет MacRumors.

Что теперь будет с iPhone 5

Вместе с iPhone 5 в категорию obsolete Apple также перевела 8 ГБ-версию iPhone 4. На странице поддержки Apple объясняется, что продукт считается "винтажным" через пять лет после завершения продаж, а "устаревший" — по меньшей мере через семь лет, после чего сервис и запчасти обычно больше не предоставляются.

iPhone 5 вышел в 2012 году, а с продажи его сняли в 2013 году после появления iPhone 5s и iPhone 5c. В список "винтажных" модель добавили еще в 2018 году, и с тех пор ремонт зависел от наличия деталей. Переход в категорию "устаревших" означает еще более жесткое ограничение: Apple обычно прекращает поставки компонентов для такого оборудования.

Отдельное внимание к iPhone 5 привлекает его место в истории линейки. Именно эта модель первой получила Lightning вместо 30-контактного коннектора, а также принесла 4-дюймовый дисплей, поддержку LTE и обновленный корпус из стекла и алюминия.

iPhone, продаваемые в разных регионах, могут иметь отличия не только в аппаратной части, но и в доступных функциях. Это связано с местными требованиями и политикой Apple, которая адаптирует возможности устройств в зависимости от страны и региона учетной записи.

Даже камера iPhone, которая считается одной из самых стабильных на рынке, иногда может некорректно определять точку фокусировки. В таких случаях главный объект в кадре может оказаться менее четким, чем фон, но эту проблему можно исправить с помощью ручной фиксации фокуса и экспозиции.

ремонт Apple iPhone смартфон запчасти
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
