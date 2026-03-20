Глава Apple зробив важливу заяву про майбутнє iPhone

Глава Apple зробив важливу заяву про майбутнє iPhone

Дата публікації: 20 березня 2026 11:41
Люди на фоні логотипа Apple. Фото: Unsplash

Гендиректор Apple дав зрозуміти, що компанія не вважає iPhone продуктом, який наближається до завершення свого розвитку. За його словами, смартфон і надалі залишатиметься центром цифрового життя користувачів, а потенціал цієї лінійки ще далекий від вичерпання.

Про це пише MacRumors.

Читайте також:

Що означає заява Тіма Кука про майбутнє iPhone

Ця заява прозвучала на тлі того, що Apple активно розширює присутність і в інших технологічних напрямах. Компанію вже пов'язують із розвитком просторових обчислень, а також із новими пристроями, серед яких називають окуляри доповненої реальності та компактні ШІ-гаджети без екрана.

Попри це, iPhone, схоже, зберігає для Apple статус ключового продукту. Саме смартфон, за нинішнім баченням компанії, й надалі залишатиметься головною точкою входу в її цифрову екосистему.

Тема майбутнього iPhone звучить особливо показово ще й тому, що наступного року цій лінійці виповниться 20 років. Водночас пристрій не демонструє ознак спаду, а навпаки, продовжує оновлювати рекорди за популярністю та фінансовими показниками.

За останній квартал виручка від продажів iPhone сягнула 85,2 мільярда доларів, що стало найвищим результатом в історії цієї категорії. Усередині Apple такий попит охарактеризували як безпрецедентний, а рекордні показники зафіксували в усіх географічних сегментах.

На ринку давно тривають дискусії про те, який пристрій зможе в майбутньому посунути смартфон із центрального місця в цифровому житті людини. Однак нинішній сигнал від керівництва Apple свідчить про інше: у компанії не вважають, що для iPhone вже з'явилася очевидна або близька заміна.

Йдеться не лише про збереження самої лінійки на роки вперед, а й про її подальший розвиток. Загальний меседж зводиться до того, що iPhone залишатиметься важливою частиною стратегії Apple ще дуже довго.

Apple продовжує експериментувати з дизайном майбутніх смартфонів. Зокрема, компанія тестує новий глибокий червоно-бордовий відтінок для iPhone 18 Pro, який може стати одним із ключових візуальних оновлень лінійки.

Паралельно обговорюються й зміни в апаратній частині. Майбутні моделі iPhone можуть повністю перейти на eSIM без фізичного слота для SIM-карти, що дасть змогу оптимізувати внутрішній простір і потенційно збільшити місткість акумулятора.

Apple iPhone технології смартфон Тім Кук заява
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

