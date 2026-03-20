Глава Apple сделал важное заявление о будущем iPhone

Гендиректор Apple дал понять, что компания не считает iPhone продуктом, который приближается к завершению своего развития. По его словам, смартфон и в дальнейшем будет оставаться центром цифровой жизни пользователей, а потенциал этой линейки еще далек от исчерпания.

Об этом пишет MacRumors.

Это заявление прозвучало на фоне того, что Apple активно расширяет присутствие и в других технологических направлениях. Компанию уже связывают с развитием пространственных вычислений, а также с новыми устройствами, среди которых называют очки дополненной реальности и компактные ИИ-гаджеты без экрана.

Несмотря на это, iPhone, похоже, сохраняет для Apple статус ключевого продукта. Именно смартфон, по нынешнему видению компании, и в дальнейшем будет оставаться главной точкой входа в ее цифровую экосистему.

Тема будущего iPhone звучит особенно показательно еще и потому, что в следующем году этой линейке исполнится 20 лет. При этом устройство не демонстрирует признаков спада, а наоборот, продолжает обновлять рекорды по популярности и финансовым показателям.

За последний квартал выручка от продаж iPhone достигла 85,2 миллиарда долларов, что стало самым высоким результатом в истории этой категории. Внутри Apple такой спрос охарактеризовали как беспрецедентный, а рекордные показатели зафиксировали во всех географических сегментах.

На рынке давно ведутся дискуссии о том, какое устройство сможет в будущем подвинуть смартфон с центрального места в цифровой жизни человека. Однако нынешний сигнал от руководства Apple свидетельствует о другом: в компании не считают, что для iPhone уже появилась очевидная или близкая замена.

Речь идет не только о сохранении самой линейки на годы вперед, но и о ее дальнейшем развитии. Общий месседж сводится к тому, что iPhone будет оставаться важной частью стратегии Apple еще очень долго.

Apple продолжает экспериментировать с дизайном будущих смартфонов. В частности, компания тестирует новый глубокий красно-бордовый оттенок для iPhone 18 Pro, который может стать одним из ключевых визуальных обновлений линейки.

Параллельно обсуждаются и изменения в аппаратной части. Будущие модели iPhone могут полностью перейти на eSIM без физического слота для SIM-карты, что позволит оптимизировать внутреннее пространство и потенциально увеличить емкость аккумулятора.