Apple втратила ще одного ключового розробника на тлі проблем із Siri

Голосовий помічник Siri на смартфоні Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple залишив Браян Лінч — керівник, який відповідав за напрям домашніх пристроїв. Його відхід став новим ударом для підрозділу, що вже працює в умовах затримок продуктів і проблем із розвитком Siri як основи для майбутніх смарт-пристроїв.

Про це пише HotHardware.

Читайте також:

Як відхід Браяна Лінча вплине на розвиток Siri

Браян Лінч очолював інженерний розвиток домашніх пристроїв Apple з 2022 року, а тепер переходить до Oura, де обійме посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії. До цього він багато років працював у Apple та брав участь у створенні кількох поколінь iPod.

Його відхід особливо чутливий для Apple через стан самого підрозділу. Саме він відповідає за майбутні пристрої для дому, серед яких фігурують щонайменше два проєкти: настільний роботизований пристрій із дисплеєм і окремий смартдисплей, який можна кріпити до динаміка або розміщувати на стіні.

Ключова особливість цих пристроїв пов'язана з тим, що їхнє керування має будуватися навколо природної голосової взаємодії. Саме тому затримки в модернізації Siri безпосередньо впливають і на швидкість розвитку всієї домашньої лінійки Apple.

Ситуація має ще складніший вигляд на тлі того, що Apple вже пішла на великий зовнішній альянс у сфері штучного інтелекту. У січні Apple і Google офіційно оголосили про багаторічну співпрацю, за якою моделі Gemini стануть основою наступного покоління Apple Foundation Models. У спільній заяві прямо сказано, що ці моделі мають допомогти майбутнім функціям Apple Intelligence, включно з більш персоналізованою Siri.

