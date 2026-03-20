Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Apple потеряла еще одного ключевого разработчика на фоне проблем с Siri

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 16:32
Голосовой помощник Siri на смартфоне Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple покинул Брайан Линч — руководитель, который отвечал за направление домашних устройств. Его уход стал новым ударом для подразделения, уже работающего в условиях задержек продуктов и проблем с развитием Siri как основы для будущих смарт-устройств.

Об этом пишет HotHardware.

Как уход Брайана Линча повлияет на развитие Siri

Брайан Линч возглавлял инженерное развитие домашних устройств Apple с 2022 года, а теперь переходит в Oura, где займет должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии. До этого он много лет работал в Apple и участвовал в создании нескольких поколений iPod.

Его уход особенно чувствителен для Apple из-за состояния самого подразделения. Именно он отвечает за будущие устройства для дома, среди которых фигурируют как минимум два проекта: настольное роботизированное устройство с дисплеем и отдельный смарт-дисплей, который можно крепить к динамику или размещать на стене.

Ключевая особенность этих устройств связана с тем, что их управление должно строиться вокруг естественного голосового взаимодействия. Именно поэтому задержки в модернизации Siri напрямую влияют и на скорость развития всей домашней линейки Apple.

Ситуация выглядит еще сложнее на фоне того, что Apple уже пошла на большой внешний альянс в сфере искусственного интеллекта. В январе Apple и Google официально объявили о многолетнем сотрудничестве, по которому модели Gemini станут основой следующего поколения Apple Foundation Models. В совместном заявлении прямо сказано, что эти модели должны помочь будущим функциям Apple Intelligence, включая более персонализированную Siri.

Apple постепенно завершает поддержку более старых устройств. В частности, iPhone 5 официально перевели в категорию устаревших, что означает прекращение ремонта и поставки запчастей через авторизованные сервисы компании.

В то же время экосистема iPhone продолжает отличаться в зависимости от региона. В разных странах модели могут иметь отличия не только в аппаратной части, но и в функциях.

Apple iPhone Siri технологии искусственный интеллект
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации