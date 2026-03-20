Apple потеряла еще одного ключевого разработчика на фоне проблем с Siri

Голосовой помощник Siri на смартфоне Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple покинул Брайан Линч — руководитель, который отвечал за направление домашних устройств. Его уход стал новым ударом для подразделения, уже работающего в условиях задержек продуктов и проблем с развитием Siri как основы для будущих смарт-устройств.

Об этом пишет HotHardware.

Читайте также:

Брайан Линч возглавлял инженерное развитие домашних устройств Apple с 2022 года, а теперь переходит в Oura, где займет должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии. До этого он много лет работал в Apple и участвовал в создании нескольких поколений iPod.

Его уход особенно чувствителен для Apple из-за состояния самого подразделения. Именно он отвечает за будущие устройства для дома, среди которых фигурируют как минимум два проекта: настольное роботизированное устройство с дисплеем и отдельный смарт-дисплей, который можно крепить к динамику или размещать на стене.

Ключевая особенность этих устройств связана с тем, что их управление должно строиться вокруг естественного голосового взаимодействия. Именно поэтому задержки в модернизации Siri напрямую влияют и на скорость развития всей домашней линейки Apple.

Ситуация выглядит еще сложнее на фоне того, что Apple уже пошла на большой внешний альянс в сфере искусственного интеллекта. В январе Apple и Google официально объявили о многолетнем сотрудничестве, по которому модели Gemini станут основой следующего поколения Apple Foundation Models. В совместном заявлении прямо сказано, что эти модели должны помочь будущим функциям Apple Intelligence, включая более персонализированную Siri.

