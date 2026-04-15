Світловий логотип Apple на корпусі MacBook Air 2015. Фото: кадр з відео/YouTube

Світловий логотип Apple на кришці MacBook довгий час залишався однією з найвпізнаваніших рис ноутбуків компанії. Але з переходом до тонших і легших корпусів Apple поступово прибрала цю деталь, і повертати її, схоже, вже не планує.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому Apple прибрала світловий логотип з кришки MacBook

MacBook багато років легко впізнавали в кав'ярнях, офісах і навчальних аудиторіях саме завдяки характерному дизайну, частиною якого був світловий логотип Apple на кришці. Втім, у процесі оновлення лінійки MacBook Pro та MacBook Air компанія відмовилася від цієї деталі. Причиною стало прагнення Apple зробити ноутбуки ще тоншими.

Першим кроком у цьому напрямку став 12-дюймовий MacBook 2015 року. На той момент це був найлегший і найтонший ноутбук Apple, а одним із ключових елементів конструкції став надтонкий енергоефективний Retina-дисплей товщиною лише 0,88 мм. Саме в цій моделі компанія вперше замінила світловий логотип на сталевий.

Світловий логотип Apple з'явився ще в PowerBook G3 Lombard у 1999 році. Його робота була досить простою: компанія не використовувала окреме джерело світла, а задіювала підсвітку самого дисплея, яка проходила крізь виріз у кришці ноутбука.

Читайте також:

Спочатку логотип був орієнтований так, щоб користувач бачив яблуко правильно, коли відкривав ноутбук. Але вже у 2001 році Apple змінила його розташування: з того моменту логотип став "правильним" для людей, які дивляться на ноутбук ззовні, коли кришка відкрита. Це зробило MacBook ще й своєрідною рекламою бренду в публічних місцях.

Хоча під час анонсу MacBook 2015 року Apple прямо не пояснювала відмову від світлового логотипа, сам акцент на новому тонкому дисплеї фактично вказував на причину такого рішення. Згодом ця зміна поширилася і на інші моделі. MacBook Pro втратив світловий логотип у 2016 році після редизайну, а MacBook Air — у 2018 році, коли також отримав сталевий варіант емблеми.

Крім цього, Apple, ймовірно, прагнула уніфікувати зовнішній вигляд логотипів на своїх пристроях. iPhone та iPad ніколи не мали світлових емблем, і з часом усі актуальні продукти компанії перейшли до однакового підходу — без підсвітки логотипа.

Чому повернення світлового логотипа є малоймовірним

MacBook 2015 року став не лише першим без світлового логотипа. Саме він запровадив низку рішень, які потім Apple використовувала в інших ноутбуках: клавіатуру butterfly, безвентиляторний дизайн, єдиний порт USB-C, зменшену логічну плату та багаторівневу батарею. Частину цих рішень компанія згодом переглянула, наприклад, повернула MagSafe і класичніші порти, а також відмовилася від butterfly-клавіатури. Але світловий логотип так і не повернувся.

Серед причин — те, що корпуси MacBook залишилися тонкими, а майбутні моделі можуть стати ще тоншими. Крім того, наступне велике оновлення MacBook Pro пов'язують із переходом на OLED-дисплеї. У таких панелей немає окремого підсвічування, оскільки кожен піксель світиться самостійно. Це означає, що для повернення світлового логотипа Apple довелося б додавати окреме джерело підсвітки, що ще більше ускладнило б конструкцію.

Раніше Новини.LIVE писали, що MacBook Neo став найдоступнішим ноутбуком Apple у лінійці, однак зниження ціни в цьому випадку супроводжується низкою компромісів у конфігурації та функціональності. Саме тому експерти радять звертати увагу не лише на сам цінник, а й на ключові особливості моделі, які можуть вплинути на зручність користування ще до покупки.

Також Новини.LIVE розповідали, що новий MacBook Neo позиціюють як найдоступніший ноутбук Apple для студентів і користувачів, яким потрібен базовий пристрій для щоденних завдань. Щоб утримати ціну нижче 500 доларів для студентів і на рівні 599 доларів для інших покупців, компанії довелося відмовитися від частини функцій, які раніше сприймалися як звичні для лінійки MacBook.