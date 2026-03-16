5 речей, які потрібно знати перед покупкою MacBook Neo

Новий MacBook Neo став найдоступнішим ноутбуком Apple, однак нижча ціна супроводжується низкою компромісів у конфігурації та функціях. Експерти звернули увагу на ключові особливості моделі, які можуть вплинути на вибір ще до покупки.

Чип A18 Pro замість серії M

Першою особливістю став сам процесор. MacBook Neo працює на A18 Pro, а не на чипах серії M, які давно стали основою продуктивніших ноутбуків Apple.

Це означає, що модель орієнтована передусім на базові сценарії використання, як-от робота в браузері, документи, перегляд відео та інші щоденні завдання. Для складнішого навантаження цей ноутбук навряд чи розглядатимуть як повноцінну альтернативу дорожчим MacBook Air.

Обмежені пам'ять і накопичувач

Ще один важливий нюанс стосується конфігурацій пам'яті. MacBook Neo доступний лише з 8 ГБ уніфікованої пам'яті, а накопичувач обмежений версіями на 256 або 512 ГБ.

Для базового користування цього може бути достатньо, однак у сценаріях із великою кількістю вкладок, застосунків або великими файлами такі параметри мають уже стриманіший вигляд.

Без підсвічування клавіатури та тактильного відгуку

Окремо звертають увагу на спрощення у клавіатурі та трекпаді. MacBook Neo не отримав клавіш із підсвічуванням, а також позбавлений тактильного відгуку, який став звичним для дорожчих ноутбуків Apple.

Водночас базові можливості керування залишаються, тому йдеться не про втрату функціональності, а радше про менш преміальний досвід користування.

Touch ID лише у дорожчій версії

Ще одним обмеженням стала система біометричної автентифікації. Touch ID передбачений лише в дорожчій версії MacBook Neo з накопичувачем на 512 ГБ.

Базова модель на 256 ГБ цього елемента не має, тому в ній доведеться користуватися звичайним введенням пароля для входу та підтвердження дій.

Лише один зовнішній монітор

Останній нюанс стосується роботи з додатковими дисплеями. MacBook Neo підтримує тільки один зовнішній монітор одночасно з вбудованим екраном.

Для користувачів, яким потрібна багатомоніторна конфігурація, це може стати помітним обмеженням.

Apple представила перший бюджетний ноутбук MacBook Neo та відкрила можливість попереднього замовлення через Apple Store. Базова версія оцінена у 36 999 грн.

Модель позиціюється як найдоступніший ноутбук у лінійці Apple, орієнтований на навчання та базові повсякденні завдання. Щоб утримати ціну на такому рівні, компанії довелося піти на низку спрощень у функціях і конфігурації порівняно з традиційними MacBook.