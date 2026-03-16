5 вещей, которые нужно знать перед покупкой MacBook Neo

Ноутбук MacBook Neo в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Новый MacBook Neo стал самым доступным ноутбуком Apple, однако более низкая цена сопровождается рядом компромиссов в конфигурации и функциях. Эксперты обратили внимание на ключевые особенности модели, которые могут повлиять на выбор еще до покупки.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Чип A18 Pro вместо серии M

Первой особенностью стал сам процессор. MacBook Neo работает на A18 Pro, а не на чипах серии M, которые давно стали основой более производительных ноутбуков Apple.

Это означает, что модель ориентирована прежде всего на базовые сценарии использования, такие как работа в браузере, документы, просмотр видео и другие ежедневные задачи. Для более сложной нагрузки этот ноутбук вряд ли будет рассматриваться как полноценная альтернатива более дорогим MacBook Air.

Ограниченные память и накопитель

Еще один важный нюанс касается конфигураций памяти. MacBook Neo доступен только с 8 ГБ унифицированной памяти, а накопитель ограничен версиями на 256 или 512 ГБ.

Для базового пользования этого может быть достаточно, однако в сценариях с большим количеством вкладок, приложений или большими файлами такие параметры выглядят уже более сдержанно.

Без подсветки клавиатуры и тактильного отклика

Отдельно обращают внимание на упрощение в клавиатуре и трекпаде. MacBook Neo не получил клавиш с подсветкой, а также лишен тактильного отклика, который стал привычным для дорогих ноутбуков Apple.

В то же время базовые возможности управления остаются, поэтому речь идет не о потере функциональности, а скорее о менее премиальном опыте пользования.

Touch ID только в более дорогой версии

Еще одним ограничением стала система биометрической аутентификации. Touch ID предусмотрен только в дорогой версии MacBook Neo с накопителем на 512 ГБ.

Базовая модель на 256 ГБ этого элемента не имеет, поэтому в ней придется пользоваться обычным вводом пароля для входа и подтверждения действий.

Только один внешний монитор

Последний нюанс касается работы с дополнительными дисплеями. MacBook Neo поддерживает только один внешний монитор одновременно со встроенным экраном.

Для пользователей, которым нужна многомониторная конфигурация, это может стать заметным ограничением.

Apple представила первый бюджетный ноутбук MacBook Neo и открыла возможность предварительного заказа через Apple Store. Базовая версия оценена в 36 999 грн.

Модель позиционируется как самый доступный ноутбук в линейке Apple, ориентированный на обучение и базовые повседневные задачи. Чтобы удержать цену на таком уровне, компании пришлось пойти на ряд упрощений в функциях и конфигурации по сравнению с традиционными MacBook.