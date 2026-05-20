Apple научилась зарабатывать на бракованных чипах: их годами устанавливают в iPhone, iPad и Mac

Apple годами использует практику, которая позволяет не списывать чипы с частичными дефектами, а применять их в других продуктах. Такой подход называется chip binning и может экономить компании сотни миллионов долларов.

Что такое chip binning и как Apple научилась на нем зарабатывать

При производстве процессоров часть чипов не проходит полную проверку качества. Например, у них может не работать одно графическое ядро или они могут потреблять больше энергии, чем нужно для конкретного устройства.

Вместо того чтобы выбрасывать такие чипы, производители "сортируют" их и используют там, где полная конфигурация не нужна. Именно это и называется chip binning.

Один из самых известных примеров — базовая версия MacBook Air с чипом M1. В старшей модели использовался M1 с 8-ядерным GPU, тогда как базовая получила 7-ядерную графику.

Это не означало, что Apple отдельно заказывала специальные 7-ядерные M1. Скорее всего, компания использовала те самые чипы, у которых одно графическое ядро не соответствовало нужным требованиям. В результате такой процессор все равно можно было применить в более дешевой модели ноутбука.

Главное преимущество — экономия. Производство чипов очень дорогое, а полностью идеальными получаются не все кристаллы. Если частично пригодный чип можно использовать в другом устройстве, компания уменьшает потери и повышает эффективность производства.

Для Apple, которая продает миллионы устройств, даже небольшое улучшение выхода годных чипов может превратиться в огромную экономию.

Apple также применила похожую стратегию в MacBook Neo. В нем использовались отсортированные чипы A18 Pro, которые не подошли для iPhone 16 Pro, потому что имели только пять рабочих графических ядер из шести.

Именно это могло помочь Apple предложить ноутбук по более привлекательной цене. Спрос оказался настолько высоким, что компания якобы быстро использовала все такие чипы, накопленные при производстве iPhone 16 Pro.

В каких еще устройствах Apple использовала chip binning

Отсортированные чипы A15 Bionic использовались в iPhone SE, A17 Pro — в iPad mini, A18 — в iPhone 16e, A19 — в iPhone 17e, а A19 Pro — в iPhone Air.

Это не обязательно означает, что все эти процессоры были "плохими". Часто они просто не соответствовали полным требованиям для одного устройства, но прекрасно подходили для другого.

Apple могла использовать chip binning еще со времен оригинального iPad и iPhone 4. Например, чипы A4, которые потребляли много энергии для смартфона, могли подходить для Apple TV, который работает от розетки.

Похожий подход применялся и с менее энергоэффективными S7, которые вместо Apple Watch могли попасть в HomePod второго поколения.

Такие чипы не являются опасными или неисправными в бытовом смысле. Они просто работают в рамках характеристик конкретного устройства, для которого их использовали.

Если Apple продает продукт с таким процессором, он проходит проверки и должен соответствовать заявленным характеристикам. Для пользователя разница обычно заключается лишь в том, что более дешевая модель может иметь чуть меньше графических ядер или более низкую производительность, чем старшая.

