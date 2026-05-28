Apple готує AirPods із камерами для нових ШІ-функцій Siri: який вигляд матимуть

Бездротові навушники AirPods Pro 3. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple вийшла на пізній етап розробки нових AirPods із вбудованими камерами. Навушники мають стати одним із перших носимих пристроїв компанії, створених для роботи з функціями штучного інтелекту.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Як працюватимуть AirPods із камерами

Нові AirPods отримають камери в обох навушниках — правому та лівому. Вони не призначені для фото чи відеозйомки, а мають працювати як "очі" для голосового асистента Siri.

Камери збиратимуть візуальну інформацію навколо користувача в низькій роздільній здатності. Завдяки цьому Siri зможе краще розуміти контекст і відповідати на запити, пов'язані з тим, що бачить користувач.

Один зі сценаріїв — запитання про предмети перед користувачем. Наприклад, людина може дивитися на продукти та запитати, що з них приготувати на вечерю.

Також Apple працює над іншими можливостями для ШІ-камер. Навушники можуть нагадувати користувачу про щось на основі побаченого або допомагати з навігацією. Наприклад, система зможе орієнтуватися на конкретний об'єкт попереду й підказувати, коли потрібно повернути.

Проєкт перебуває на стадії просунутого тестування. Прототипи вже мають майже фінальний дизайн і набір можливостей.

Який вигляд матимуть нові AirPods

За зовнішнім виглядом навушники будуть схожі на AirPods Pro 3. Головною помітною зміною стануть довші ніжки, потрібні для розміщення камер.

Концепт навушників AirPods з камерами. Фото: L'Officiel Online

На відміну від Apple Vision Pro, нові AirPods не розраховані на керування жестами рук. Їхня основна роль — збір візуального контексту для ШІ-функцій.

