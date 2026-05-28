Apple готує AirPods із камерами для нових ШІ-функцій Siri: який вигляд матимуть

Нові AirPods отримають вбудовані камери, але не для фото
Apple вийшла на пізній етап розробки нових AirPods із вбудованими камерами. Навушники мають стати одним із перших носимих пристроїв компанії, створених для роботи з функціями штучного інтелекту.
Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.
Як працюватимуть AirPods із камерами
Нові AirPods отримають камери в обох навушниках — правому та лівому. Вони не призначені для фото чи відеозйомки, а мають працювати як "очі" для голосового асистента Siri.
Камери збиратимуть візуальну інформацію навколо користувача в низькій роздільній здатності. Завдяки цьому Siri зможе краще розуміти контекст і відповідати на запити, пов'язані з тим, що бачить користувач.
Один зі сценаріїв — запитання про предмети перед користувачем. Наприклад, людина може дивитися на продукти та запитати, що з них приготувати на вечерю.
Також Apple працює над іншими можливостями для ШІ-камер. Навушники можуть нагадувати користувачу про щось на основі побаченого або допомагати з навігацією. Наприклад, система зможе орієнтуватися на конкретний об'єкт попереду й підказувати, коли потрібно повернути.
Проєкт перебуває на стадії просунутого тестування. Прототипи вже мають майже фінальний дизайн і набір можливостей.
Який вигляд матимуть нові AirPods
За зовнішнім виглядом навушники будуть схожі на AirPods Pro 3. Головною помітною зміною стануть довші ніжки, потрібні для розміщення камер.
На відміну від Apple Vision Pro, нові AirPods не розраховані на керування жестами рук. Їхня основна роль — збір візуального контексту для ШІ-функцій.
