Впервые боты генерировали в интернете больше трафика, чем люди: статистика Cloudflare

Подключенные интернет-кабели. Фото: Unsplash

Автоматизированные боты и ИИ-агенты впервые сгенерировали больше интернет-трафика, чем реальные пользователи. По статистике Cloudflare, на автоматические системы уже приходится 57,7% всех HTTP-запросов в сети.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Cloudflare.

ИИ-агенты опередили прогнозы

Баланс активности в интернете сместился в пользу автоматизированных систем раньше, чем ожидали аналитики. Доля ботов в HTTP-запросах составляет 57,7%, тогда как на людей приходится 42,3%.

Статистика Cloudflare с соотношением ботов к людям в Интернете. Фото: скриншот/Cloudflare

Ранее эксперты и генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс прогнозировали, что этот порог будет преодолен не раньше 2027 года. Ускорение связывают с развитием агентского искусственного интеллекта.

Такие системы уже не ограничиваются ролью простых чат-ботов. Они все чаще действуют как цифровые помощники, которые самостоятельно ищут, анализируют и обрабатывают информацию.

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Одна из причин стремительного роста — масштаб поиска. Если обычный пользователь при выборе товара или авиабилета открывает примерно пять сайтов, то ИИ-ассистент может за короткое время проверить тысячи страниц.

Такие агенты сравнивают цены, читают технические характеристики товаров, заказывают еду и анализируют базы данных вместо пользователя. Благодаря этому они создают значительно больше быстрых технических запросов.

Еще один фактор — постоянный сбор данных. Крупные компании используют поисковых роботов для сканирования новых текстов и изображений, которые затем могут применяться для обучения будущих ИИ-моделей.

Статистика Cloudflare отражает именно количество HTTP-запросов к HTML-страницам, а не реальное время, которое пользователи проводят в интернете.

Если учитывать часы просмотра длинных видео, использование мобильных приложений или пролистывание лент в соцсетях, люди по-прежнему остаются главными потребителями контента.

Однако человеческая активность создает меньше мгновенных запросов на загрузку, чем работа автоматизированного программного обеспечения.

Где ботов больше всего

Аналитики также зафиксировали географическую концентрацию автоматического трафика. Самые высокие показатели имеют Гибралтар, Сингапур и Иран.

В Гибралтаре доля ботов составляет 92,1%, в Сингапуре — 76,4%, в Иране — также 76,4%.

В случае Гибралтара и Сингапура такие показатели объясняются большим количеством хостинговой инфраструктуры, дата-центров и серверов SaaS-инструментов.

В Иране причина другая. Высокую долю автоматического трафика связывают с массовым использованием сложных VPN-сервисов и специальных скриптов для обхода государственных блокировок.

Ранее Новини.LIVE писали, что Google представила Gemini 3.5 Live Translate — нейросетевую модель для почти мгновенного перевода речи. Новая функция уже доступна в приложении Google Translate на iOS и Android и должна сделать живое общение на разных языках более удобным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Apple показала обновленную версию голосового помощника Siri AI, которая работает на базе новой архитектуры Apple Intelligence. В ее основе лежат модели Apple Foundation, разработанные в сотрудничестве с Google с использованием технологий, связанных с Gemini.