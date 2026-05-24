Темний режим не завжди корисніший для очей: коли краще лишити світлу тему

Тривале користування екранами смартфонів може спричиняти сухість, втому, подразнення очей, розмитість тексту, головний біль і чутливість до світла. Темний режим часто вважають способом зменшити навантаження на зір, але він не є універсально кращим за світлу тему.

Коли темний режим справді допомагає, а коли може заважати

Темний і світлий режими працюють по-різному залежно від освітлення навколо та особливостей зору людини. Світла тема використовує темний текст на світлому фоні, а темна — світлий текст на темному фоні.

У приміщенні з низьким освітленням темний режим може бути комфортнішим. За таких умов зіниці розширюються, щоб пропустити більше світла, а надто яскравий екран на світлій темі може перевантажувати зорову систему. Це здатне посилювати симптоми цифрового напруження очей.

Темна тема зменшує яскравість екрана та різницю між дисплеєм і темним середовищем. Саме тому вночі або в слабо освітленій кімнаті вона часто сприймається м'якше для очей.

Інша ситуація виникає у добре освітленому приміщенні. Під час використання темного режиму зіниці можуть розширюватися, через що зменшується глибина різкості. Очам доводиться сильніше фокусуватися на тексті, а через нижчий контраст літери іноді здаються нечіткими або розмитими по краях.

Особливо це може відчуватися у людей із короткозорістю або астигматизмом. Астигматизм пов'язаний із нерівномірною кривизною рогівки чи кришталика, через що світло заломлюється в різних напрямках. У результаті зображення може мати розмитий вигляд, а світлий текст на темному фоні — ніби мати ореол.

Світлий режим також може бути комфортним, якщо правильно налаштувати екран. Насамперед варто зменшити яскравість так, щоб вона відповідала освітленню навколо. На сучасних iPhone та деяких Android-смартфонах це може відбуватися автоматично завдяки датчикам освітлення.

Автояскравість підлаштовує дисплей під умови: підвищує яскравість у світлому середовищі та знижує її в темному. Водночас ручне керування може бути корисним, якщо автоматичне налаштування помітно впливає на заряд батареї.

Ще один варіант — нічний режим, який на різних пристроях може називатися Night Shift, Night Light або Eye Comfort Shield. Він додає тепліший жовтуватий фільтр і зменшує кількість синього світла від екрана.

Синє світло може бадьорити та пригнічувати вироблення мелатоніну — гормону, який допомагає організму готуватися до сну. Тому тепліший режим екрана за годину до сну може зробити вечірнє користування пристроєм комфортнішим.

