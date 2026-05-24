Темный режим не всегда полезнее для глаз: когда лучше оставить светлую тему

Переключатель темного и светлого режимов на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

Длительное использование экранов смартфонов может вызвать сухость, усталость, раздражение глаз, размытость текста, головную боль и чувствительность к свету. Темный режим часто считают способом уменьшить нагрузку на зрение, но он не является универсально лучшим, чем светлая тема.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Когда темный режим действительно помогает, а когда может мешать

Темный и светлый режимы работают по-разному в зависимости от освещения вокруг и особенностей зрения человека. Светлая тема использует темный текст на светлом фоне, а темная — светлый текст на темном фоне.

В помещении с низким освещением темный режим может быть более комфортным. При таких условиях зрачки расширяются, чтобы пропустить больше света, а слишком яркий экран на светлой теме может перегружать зрительную систему. Это способно усиливать симптомы цифрового напряжения глаз.

Темная тема уменьшает яркость экрана и разницу между дисплеем и темной средой. Именно поэтому ночью или в слабо освещенной комнате она часто воспринимается мягче для глаз.

Читайте также:

Другая ситуация возникает в хорошо освещенном помещении. При использовании темного режима зрачки могут расширяться, из-за чего уменьшается глубина резкости. Глазам приходится сильнее фокусироваться на тексте, а из-за более низкого контраста буквы иногда кажутся нечеткими или размытыми по краям.

Особенно это может ощущаться у людей с близорукостью или астигматизмом. Астигматизм связан с неравномерной кривизной роговицы или хрусталика, из-за чего свет преломляется в разных направлениях. В результате изображение может иметь размытый вид, а светлый текст на темном фоне — будто иметь ореол.

Светлый режим также может быть комфортным, если правильно настроить экран. Прежде всего стоит уменьшить яркость так, чтобы она соответствовала освещению вокруг. На современных iPhone и некоторых Android-смартфонах это может происходить автоматически благодаря датчикам освещения.

Автояркость подстраивает дисплей под условия: повышает яркость в светлой среде и снижает ее в темной. В то же время ручное управление может быть полезным, если автоматическая настройка заметно влияет на заряд батареи.

Еще один вариант — ночной режим, который на разных устройствах может называться Night Shift, Night Light или Eye Comfort Shield. Он добавляет более теплый желтоватый фильтр и уменьшает количество синего света от экрана.

Синий свет может бодрить и подавлять выработку мелатонина — гормона, который помогает организму готовиться ко сну. Поэтому более теплый режим экрана за час до сна может сделать вечернее пользование устройством более комфортным.

Ранее Новини.LIVE писали, что iPhone имеет сильную экосистему, длительную поддержку и удобный интерфейс, однако это не означает, что он автоматически будет лучшим выбором для каждого пользователя. В части сценариев Android может оказаться более практичным вариантом благодаря более гибким настройкам, более широкому выбору моделей и большей свободе в повседневном пользовании.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Android имеет немало полезных возможностей, которые не всегда заметны с первого взгляда. Часть таких функций спрятана в настройках или по-разному называется в зависимости от бренда смартфона.