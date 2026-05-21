5 причин, почему лучше выбрать Android-смартфон вместо iPhone

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone обладает сильной экосистемой, долгой поддержкой и удобным интерфейсом, но это не означает, что он автоматически подходит всем. Для части пользователей Android может быть более практичным выбором.

О пяти причинах, почему iPhone может не подойти вам, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

iPhone стоит дороже в бюджетном сегменте

Если сравнивать топовые флагманы, разница между iPhone и премиальными Android-смартфонами уже не так велика. Но в среднем и бюджетном сегменте Android имеет гораздо больше выгодных вариантов.

Самые доступные актуальные iPhone все равно остаются относительно дорогими. В то же время, Android-смартфоны за меньшие деньги могут предлагать AMOLED-экраны, высокую частоту обновления, несколько камер, большие аккумуляторы и поддержку 5G. Для пользователя, которому нужен телефон для мессенджеров, видео, банковских приложений и соцсетей, этого часто предостаточно.

Экосистема Apple может ограничивать

Apple постепенно делает iPhone более открытым: USB-C заменил Lightning, появилась поддержка RCS, а некоторые ограничения в отдельных странах ослабевают. Но iPhone все еще лучше раскрывается именно с другими устройствами Apple.

Читайте также:

AirPods автоматически переключаются между iPhone, iPad и Mac, Handoff позволяет продолжить работу на другом устройстве, Universal Clipboard синхронизирует буфер обмена, а iPhone Mirroring позволяет управлять смартфоном с Mac. Если у вас Windows-ноутбук, Android-планшет или обычные Bluetooth-наушники, часть этих преимуществ будет недоступна.

Android лучше подходит для экспериментов с играми

iPhone уже получает отдельные порты больших игр, но как полноценное устройство для "ПК-гейминга в кармане" оно пока ограничено. На Android ситуация более гибкая благодаря приложениям и технологиям, позволяющим запускать часть PC-игр через специальные слои совместимости.

Такие решения еще не идеальны и подходят не всем, но Android в этом направлении развивается более активно. Кроме того, система уже имеет Desktop Mode, что приближает смартфон к формату мини-ПК. На iPhone подобного полноценного сценария пока нет.

После завершения поддержки iPhone имеет меньше вариантов

Apple действительно долго поддерживает свои смартфоны и даже старые модели могут получать обновления безопасности после завершения основного цикла новых функций. Но когда поддержка окончательно завершается, у пользователя почти нет альтернатив.

В Android ситуация другая: для некоторых старых моделей можно установить альтернативные прошивки, например LineageOS, и продолжить получать более новые версии системы и патчи безопасности. Это вариант не для всех, но для технически подкованных пользователей он может существенно продлить жизнь смартфона.

Приложения и подписки на iPhone могут стоить дороже

Пользователи iPhone чаще платят за приложения и подписки, а разработка для iOS может быть дороже для самих разработчиков. Поэтому некоторые программы или внутренние покупки в экосистеме Apple могут стоить больше, чем на Android.

Конечно, базовые приложения типа банкинга, мессенджеров или менеджеров паролей обычно доступны бесплатно. Но если вы пользуетесь многими специализированными программами, подписками или платными инструментами, это может стать дополнительным скрытым расходом.

Ранее Новини.LIVE писали, что Android-смартфоны часто привлекают гибкими настройками, быстрой зарядкой, складными экранами и широким выбором моделей. В то же время переход с iPhone на Android не всегда проходит так легко, как может показаться.

Также Новини.LIVE рассказывали, что у Android есть немало полезных возможностей, которые не всегда заметны с первого взгляда. Часть таких функций спрятана в настройках или по-разному называется в зависимости от бренда смартфона.