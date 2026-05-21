5 причин, чому краще вибрати Android-смартфон замість iPhone

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone має сильну екосистему, довгу підтримку й зручний інтерфейс, але це не означає, що він автоматично підходить усім. Для частини користувачів Android може бути практичнішим вибором.

Про п'ять причин, чому iPhone може не підійти вам, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

iPhone коштує дорожче в бюджетному сегменті

Якщо порівнювати топові флагмани, різниця між iPhone і преміальними Android-смартфонами вже не така велика. Але в середньому й бюджетному сегменті Android має значно більше вигідних варіантів.

Найдоступніші актуальні iPhone все одно залишаються відносно дорогими. Водночас Android-смартфони за менші гроші можуть пропонувати AMOLED-екрани, високу частоту оновлення, кілька камер, великі акумулятори та підтримку 5G. Для користувача, якому потрібен телефон для месенджерів, відео, банківських застосунків і соцмереж, цього часто більш ніж достатньо.

Екосистема Apple може обмежувати

Apple поступово робить iPhone відкритішим: USB-C замінив Lightning, з'явилася підтримка RCS, а деякі обмеження в окремих країнах послаблюються. Але iPhone все ще найкраще розкривається саме з іншими пристроями Apple.

Читайте також:

AirPods автоматично перемикаються між iPhone, iPad і Mac, Handoff дозволяє продовжити роботу на іншому пристрої, Universal Clipboard синхронізує буфер обміну, а iPhone Mirroring дає керувати смартфоном із Mac. Якщо у вас Windows-ноутбук, Android-планшет або звичайні Bluetooth-навушники, частина цих переваг буде недоступною.

Android краще підходить для експериментів з іграми

iPhone вже отримує окремі порти великих ігор, але як повноцінний пристрій для "ПК-геймінгу в кишені" він поки обмежений. На Android ситуація гнучкіша завдяки застосункам і технологіям, які дозволяють запускати частину PC-ігор через спеціальні шари сумісності.

Такі рішення ще не ідеальні й підходять не всім, але Android у цьому напрямку розвивається активніше. Крім того, система вже має Desktop Mode, що наближає смартфон до формату міні-ПК. На iPhone подібного повноцінного сценарію поки немає.

Після завершення підтримки iPhone має менше варіантів

Apple справді довго підтримує свої смартфони, і навіть старі моделі можуть отримувати оновлення безпеки після завершення основного циклу нових функцій. Але коли підтримка остаточно закінчується, у користувача майже немає альтернатив.

На Android ситуація інша: для деяких старих моделей можна встановити альтернативні прошивки, наприклад LineageOS, і продовжити отримувати новіші версії системи та патчі безпеки. Це варіант не для всіх, але для технічно підкованих користувачів він може суттєво подовжити життя смартфона.

Застосунки й підписки на iPhone можуть коштувати дорожче

Користувачі iPhone частіше платять за застосунки й підписки, а розробка для iOS може бути дорожчою для самих розробників. Через це деякі програми або внутрішні покупки в екосистемі Apple можуть коштувати більше, ніж на Android.

Звісно, базові застосунки на кшталт банкінгу, месенджерів або менеджерів паролів зазвичай доступні безплатно. Але якщо ви користуєтеся багатьма спеціалізованими програмами, підписками або платними інструментами, це може стати додатковою прихованою витратою.

Раніше Новини.LIVE писали, що Android-смартфони часто приваблюють гнучкими налаштуваннями, швидким заряджанням, складаними екранами та широким вибором моделей. Водночас перехід з iPhone на Android не завжди проходить так легко, як може здаватися.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android має чимало корисних можливостей, які не завжди помітні з першого погляду. Частина таких функцій захована в налаштуваннях або по-різному називається залежно від бренду смартфона.