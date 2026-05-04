Як вимкнути стеження ACR на телевізорі: інструкція для Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL

Сучасні Smart TV можуть збирати дані про те, що саме користувач дивиться на екрані — навіть якщо контент запущено не з телевізійного застосунку, а через приставку або HDMI-пристрій. За це відповідає технологія ACR, яку можна вимкнути в налаштуваннях конфіденційності телевізора.

Що таке ACR у телевізорі

ACR, або автоматичне розпізнавання контенту, працює як своєрідний Shazam для Smart TV. Технологія аналізує зображення на екрані, розпізнає фільми, серіали, ігри та інший контент, а потім звіряє ці дані з базами.

Функція може працювати у фоновому режимі й охоплювати не лише стримінгові сервіси, а й пристрої, підключені через HDMI. Саме тому вона викликає питання щодо приватності: телевізор фактично отримує інформацію про те, що, коли і як довго дивиться користувач.

Зібрана інформація може використовуватися для рекомендацій, персоналізованої реклами та аналізу ефективності оголошень. Наприклад, рекламодавці можуть краще розуміти, який контент дивиться аудиторія і які рекламні кампанії впливають на поведінку користувачів.

Проблема в тому, що багато власників Smart TV навіть не знають, що така функція активна. Вимкнути її можна, але потрібний пункт часто захований у налаштуваннях конфіденційності або під іншою назвою.

Як вимкнути ACR на телевізорах Samsung

На телевізорах Samsung потрібно натиснути кнопку "Додому" на пульті, перейти до бічного меню і відкрити розділ Privacy Choices або "Налаштування конфіденційності".

Далі слід перейти в Terms & Conditions, Privacy Policy і перевірити пункт Viewing Information Services. Якщо біля нього стоїть галочка, її потрібно зняти. Саме це вимикає ACR і пов'язану з ним таргетовану рекламу. Після цього зміни потрібно підтвердити кнопкою OK.

Як вимкнути ACR на телевізорах LG

На телевізорах LG потрібно натиснути "Додому", відкрити налаштування і перейти шляхом "Загальні" — "Система" — "Додаткові налаштування".

Там слід знайти параметр Live Plus і вимкнути його. Також у цьому ж розділі можна обмежити рекламне відстеження через пункт, пов'язаний з обмеженням персоналізованої реклами.

Як вимкнути ACR на телевізорах Sony

На телевізорах Sony потрібно відкрити головне меню, перейти в "Налаштування" і вибрати Initial Setup або "Початкове налаштування".

Далі потрібно знайти параметр Samba Interactive TV і вимкнути його. Це і є технологія ACR, яку використовують у телевізорах Sony.

Окремо можна вимкнути персоналізацію реклами. Для цього потрібно перейти в "Налаштування" — "Про систему" — "Реклама" і деактивувати Ads Personalization.

Як вимкнути ACR на телевізорах Hisense

На телевізорах Hisense потрібно натиснути "Додому", перейти в "Налаштування", потім у "Система" і "Конфіденційність".

У цьому розділі слід знайти Smart TV Experience, Viewing Information Services або схожий пункт і вимкнути його. Для додаткового захисту приватності також варто перевірити параметри Ad Tracking або Interest-Based Ads і вимкнути персоналізовану рекламу.

Як вимкнути ACR на телевізорах TCL

На телевізорах TCL потрібно відкрити головне меню, перейти в "Налаштування", а потім у "Конфіденційність".

Далі слід знайти пункт Smart TV Experience і вимкнути параметр Use Info from TV Inputs. Саме він відповідає за використання інформації з джерел, підключених до телевізора.

Після вимкнення ACR телевізор збиратиме менше даних про перегляд, а користувач отримає більше контролю над приватністю. Водночас частина "розумних" функцій, персоналізованих рекомендацій або рекламних налаштувань може працювати інакше.

