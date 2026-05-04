Головна Технології Телевізор може таємно прослуховувати вас: як вимкнути стеження ACR

Телевізор може таємно прослуховувати вас: як вимкнути стеження ACR

Дата публікації: 4 травня 2026 16:32
Як вимкнути стеження ACR на телевізорі: інструкція для Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL
Смарттелевізори у кімнаті. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні Smart TV можуть збирати дані про те, що саме користувач дивиться на екрані — навіть якщо контент запущено не з телевізійного застосунку, а через приставку або HDMI-пристрій. За це відповідає технологія ACR, яку можна вимкнути в налаштуваннях конфіденційності телевізора.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

Що таке ACR у телевізорі

ACR, або автоматичне розпізнавання контенту, працює як своєрідний Shazam для Smart TV. Технологія аналізує зображення на екрані, розпізнає фільми, серіали, ігри та інший контент, а потім звіряє ці дані з базами.

Функція може працювати у фоновому режимі й охоплювати не лише стримінгові сервіси, а й пристрої, підключені через HDMI. Саме тому вона викликає питання щодо приватності: телевізор фактично отримує інформацію про те, що, коли і як довго дивиться користувач.

Зібрана інформація може використовуватися для рекомендацій, персоналізованої реклами та аналізу ефективності оголошень. Наприклад, рекламодавці можуть краще розуміти, який контент дивиться аудиторія і які рекламні кампанії впливають на поведінку користувачів.

Проблема в тому, що багато власників Smart TV навіть не знають, що така функція активна. Вимкнути її можна, але потрібний пункт часто захований у налаштуваннях конфіденційності або під іншою назвою.

Як вимкнути ACR на телевізорах Samsung

На телевізорах Samsung потрібно натиснути кнопку "Додому" на пульті, перейти до бічного меню і відкрити розділ Privacy Choices або "Налаштування конфіденційності".

Далі слід перейти в Terms & Conditions, Privacy Policy і перевірити пункт Viewing Information Services. Якщо біля нього стоїть галочка, її потрібно зняти. Саме це вимикає ACR і пов'язану з ним таргетовану рекламу. Після цього зміни потрібно підтвердити кнопкою OK.

Як вимкнути ACR на телевізорах LG

На телевізорах LG потрібно натиснути "Додому", відкрити налаштування і перейти шляхом "Загальні" — "Система" — "Додаткові налаштування".

Там слід знайти параметр Live Plus і вимкнути його. Також у цьому ж розділі можна обмежити рекламне відстеження через пункт, пов'язаний з обмеженням персоналізованої реклами.

Як вимкнути ACR на телевізорах Sony

На телевізорах Sony потрібно відкрити головне меню, перейти в "Налаштування" і вибрати Initial Setup або "Початкове налаштування".

Далі потрібно знайти параметр Samba Interactive TV і вимкнути його. Це і є технологія ACR, яку використовують у телевізорах Sony.

Окремо можна вимкнути персоналізацію реклами. Для цього потрібно перейти в "Налаштування" — "Про систему" — "Реклама" і деактивувати Ads Personalization.

Як вимкнути ACR на телевізорах Hisense

На телевізорах Hisense потрібно натиснути "Додому", перейти в "Налаштування", потім у "Система" і "Конфіденційність".

У цьому розділі слід знайти Smart TV Experience, Viewing Information Services або схожий пункт і вимкнути його. Для додаткового захисту приватності також варто перевірити параметри Ad Tracking або Interest-Based Ads і вимкнути персоналізовану рекламу.

Як вимкнути ACR на телевізорах TCL

На телевізорах TCL потрібно відкрити головне меню, перейти в "Налаштування", а потім у "Конфіденційність".

Далі слід знайти пункт Smart TV Experience і вимкнути параметр Use Info from TV Inputs. Саме він відповідає за використання інформації з джерел, підключених до телевізора.

Після вимкнення ACR телевізор збиратиме менше даних про перегляд, а користувач отримає більше контролю над приватністю. Водночас частина "розумних" функцій, персоналізованих рекомендацій або рекламних налаштувань може працювати інакше.

Раніше Новини.LIVE писали, що в сегменті OLED-телевізорів традиційно домінують Samsung, LG та Sony, однак у 2026 році розклад сил може змінитися. Новий Philips OLED951 уже називають одним із найсильніших флагманів року.

Також Новини.LIVE розповідали, що телевізори дедалі частіше працюють годинами щодня, особливо після того, як значна частина контенту перейшла у стримінгові сервіси. Водночас звичка залишати екран увімкненим "на фоні" може непомітно збільшувати витрати на електроенергію та швидше зношувати саму техніку.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
