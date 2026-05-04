Как отключить слежение ACR на телевизоре: инструкция для Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL

Современные Smart TV могут собирать данные о том, что именно пользователь смотрит на экране — даже если контент запущен не из телевизионного приложения, а через приставку или HDMI-устройство. За это отвечает технология ACR, которую можно отключить в настройках конфиденциальности телевизора.

Что такое ACR в телевизоре

ACR, или автоматическое распознавание контента, работает как своеобразный Shazam для Smart TV. Технология анализирует изображение на экране, распознает фильмы, сериалы, игры и другой контент, а затем сверяет эти данные с базами.

Функция может работать в фоновом режиме и охватывать не только стриминговые сервисы, но и устройства, подключенные через HDMI. Именно поэтому она вызывает вопросы о приватности: телевизор фактически получает информацию о том, что, когда и как долго смотрит пользователь.

Собранная информация может использоваться для рекомендаций, персонализированной рекламы и анализа эффективности объявлений. Например, рекламодатели могут лучше понимать, какой контент смотрит аудитория и какие рекламные кампании влияют на поведение пользователей.

Проблема в том, что многие владельцы Smart TV даже не знают, что такая функция активна. Отключить ее можно, но нужный пункт часто спрятан в настройках конфиденциальности или под другим названием.

Как выключить ACR на телевизорах Samsung

На телевизорах Samsung нужно нажать кнопку "Домой" на пульте, перейти в боковое меню и открыть раздел Privacy Choices или "Настройки конфиденциальности".

Далее следует перейти в Terms & Conditions, Privacy Policy и проверить пункт Viewing Information Services. Если возле него стоит галочка, ее нужно снять. Именно это выключает ACR и связанную с ним таргетированную рекламу. После этого изменения нужно подтвердить кнопкой OK.

Как выключить ACR на телевизорах LG

На телевизорах LG нужно нажать "Домой", открыть настройки и перейти по пути "Общие" — "Система" — "Дополнительные настройки".

Там следует найти параметр Live Plus и отключить его. Также в этом же разделе можно ограничить рекламное отслеживание через пункт, связанный с ограничением персонализированной рекламы.

Как отключить ACR на телевизорах Sony

На телевизорах Sony нужно открыть главное меню, перейти в "Настройки" и выбрать Initial Setup или "Начальная настройка".

Далее нужно найти параметр Samba Interactive TV и выключить его. Это и есть технология ACR, которую используют в телевизорах Sony.

Отдельно можно отключить персонализацию рекламы. Для этого нужно перейти в "Настройки" — "О системе" — "Реклама" и деактивировать Ads Personalization.

Как выключить ACR на телевизорах Hisense

На телевизорах Hisense нужно нажать "Домой", перейти в "Настройки", затем в "Система" и "Конфиденциальность".

В этом разделе следует найти Smart TV Experience, Viewing Information Services или похожий пункт и отключить его. Для дополнительной защиты приватности также стоит проверить параметры Ad Tracking или Interest-Based Ads и отключить персонализированную рекламу.

Как выключить ACR на телевизорах TCL

На телевизорах TCL нужно открыть главное меню, перейти в "Настройки", а затем в "Конфиденциальность".

Далее следует найти пункт Smart TV Experience и выключить параметр Use Info from TV Inputs. Именно он отвечает за использование информации из источников, подключенных к телевизору.

После отключения ACR телевизор будет собирать меньше данных о просмотре, а пользователь получит больше контроля над приватностью. В то же время часть "умных" функций, персонализированных рекомендаций или рекламных настроек может работать иначе.

