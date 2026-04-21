Забудьте о Samsung и Sony: эксперты назвали лучший OLED-телевизор 2026 года

Телевизор Philips OLED951.

В сегменте OLED-телевизоров обычно доминируют Samsung, LG и Sony, но в этом году ситуация может измениться. Новый Philips OLED951 уже называют одним из самых сильных флагманов 2026 года благодаря сочетанию яркого дисплея, продвинутых игровых возможностей и фирменных функций бренда.

Чем Philips OLED951 выделяется среди конкурентов

Эксперт What Hi-Fi? Том Парсонс, который протестировал новинку, пришел к выводу, что Philips OLED951 имеет все шансы обойти большинство других флагманских OLED-моделей этого года. Особенно сильно телевизор выделяется качеством изображения, работой с контрастом и набором современных технологий.

Philips OLED951 получил OLED-экран с очень точным контролем контрастности на уровне отдельных пикселей. Именно это позволяет сочетать глубокий черный цвет с яркими белыми и цветными элементами, формируя целостную и выразительную картинку.

Еще одна сильная сторона — пиковая яркость 4500 нит. Это существенный шаг вперед по сравнению с предыдущей моделью, которая и без того считалась очень яркой. При этом Philips OLED951 оказался ярче LG G6, хотя оба телевизора используют одну и ту же OLED-панель. Такую разницу связывают с собственным процессором обработки изображения от Philips.

Отдельно обращают внимание и на антибликовое покрытие. Если Samsung достигает эффективного подавления бликов за счет матовой панели, из-за чего черный в светлой комнате может выглядеть более серым, то Philips использует новую панель Meta 4.0 от LG Display. Она лучше борется с бликами, но при этом сохраняет глянцевое покрытие, благодаря чему черный остается почти идеальным даже при сильном внешнем освещении.

Philips OLED951 получит четыре порта HDMI 2.1 с поддержкой игровых сигналов до 4K/165 Гц, VRR и HDR, включая Dolby Vision. Хотя LG и Samsung уже не первый год предлагают OLED-телевизоры с четырьмя HDMI 2.1, модель Philips может оказаться более интересной именно для геймеров.

Причина в том, что телевизор позволяет отдельно настраивать параметры под разные игры. Такие профили можно использовать для улучшения картинки, вывода полезной игровой информации и даже для получения преимущества в онлайн-матчах.

Среди фирменных особенностей Philips OLED951 остается Ambilight — система подсветки, которая с помощью светодиодов на задней панели проецирует цвета с экрана на стену. Благодаря этому просмотр становится более атмосферным, а освещение в комнате можно проще синхронизировать с происходящим на экране.

Телевизор также станет одним из первых на рынке с поддержкой Dolby Vision 2. Кроме этого, он будет работать и с более продвинутой версией Dolby Vision 2 Max, которая добавляет функцию Authentic Motion. Эти возможности должны появиться после обновления программного обеспечения.

Более мощный процессор позволил Philips добавить новые инструменты обработки изображения на базе искусственного интеллекта. Среди возможных преимуществ называют более яркие детали и лучшее приглушение полос на изображении.

