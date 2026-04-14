Почему с рынка исчезли изогнутые телевизоры и их больше не выпускают

Телевизор LG с изогнутым экраном. Фото: кадр из видео/YouTube

Когда-то изогнутые телевизоры подавали как премиальную технологию, якобы делающую просмотр более глубоким и увлекательным. Но со временем стало понятно, что такой формат имеет слишком много практических ограничений для обычного домашнего использования.

О том, почему такие телевизоры исчезли, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему производители перестали выпускать телевизоры с изогнутыми экранами

В свое время изогнутые экраны активно продвигали как один из самых продвинутых форматов телевизоров. Такая конструкция предполагала изгиб жесткой панели, что должно было усилить эффект погружения и сделать картинку более объемной для зрителя.

Если смотреть на такой телевизор прямо по центру, изгиб действительно может создавать ощущение, что изображение сильнее охватывает поле зрения. Именно на этом и строился основной аргумент в пользу подобных моделей.

Впрочем, это преимущество работает лишь при очень конкретном условии — если зритель сидит чётко напротив экрана. Стоит сместиться в сторону, сесть на краю дивана или просто смотреть телевизор не с идеальной точки, как картинка уже воспринимается менее комфортно и теряет тот самый эффект погружения.

Из-за этого изогнутые телевизоры оказались не слишком удобными для совместного просмотра. А именно в этом и заключается смысл большого телевизора в доме — чтобы им могли комфортно пользоваться сразу несколько человек. Если по-настоящему хороший опыт получает только один человек в комнате, такой формат перестает выглядеть действительно премиальным.

В итоге изогнутые телевизоры оказались скорее кратковременным трендом, чем новым стандартом для рынка. После того как эффект новизны исчез, производители постепенно вернулись к привычным плоским панелям, которые остаются значительно более универсальными для домашнего просмотра.

Где технология изогнутых экранов все же прижилась

Полностью такая технология не исчезла. Изогнутые экраны до сих пор широко используются в компьютерных мониторах, особенно в ультрашироких игровых моделях.

Там у них другое предназначение. Если телевизор рассчитан на просмотр из разных точек комнаты, то монитор обычно используют вблизи и с одной фиксированной позиции. В таком сценарии изгиб уже действительно может быть полезным, так как помогает более естественно охватывать взглядом всю ширину дисплея.

Помимо эффекта погружения, это еще и вопрос удобства. Во время работы или игры за столом пользователю легче переводить взгляд между разными частями экрана без лишних движений шеей, поскольку изгиб удерживает разные зоны дисплея примерно на одинаковом расстоянии от глаз.

Именно поэтому изогнутые экраны почти исчезли из телевизоров, но сохранились в сегменте мониторов. Для большого экрана в гостиной такая форма оказалась неудачной, тогда как для персонального дисплея на столе она все еще имеет практический смысл.

