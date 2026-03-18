Главные причины, почему с рынка полностью исчезли 3D-телевизоры

Люди смотрят 3D-телевизор.

3D-телевизоры, которые в начале 2010-х считались одним из главных направлений развития рынка, за несколько лет почти исчезли из массового сегмента. Интерес к формату угас после того, как производители переключились на 4K и HDR, а сама 3D-функция так и не стала по-настоящему удобной для домашнего просмотра.

Об этом пишет BGR.

Почему 3D-формат быстро потерял позиции

Толчком к популярности 3D-телевизоров стал успех "Аватара" в 2009 году, после чего крупные бренды начали массово добавлять эту функцию в свои линейки. Но домашний формат оказался более сложным для продвижения, чем казалось на старте: зрителям предлагали снова тратиться на новую технику после перехода на цифровое телевидение, причем ради функции, которая требовала специальных очков и имела ограниченный выбор контента.

Ситуацию усугубило то, что рынок довольно быстро получил другой технологический приоритет. В середине 2010-х производители сделали ставку на 4K и HDR, поскольку эти форматы давали более заметное улучшение изображения без дополнительных действий со стороны пользователя. В отличие от 3D, для них не требовались специальные очки, отдельная посадка перед экраном или проверка совместимости фильма с конкретным режимом просмотра.

Еще одна проблема заключалась в самом опыте просмотра. 3D-режим в домашних телевизорах часто воспринимался как менее удобный: активные очки были тяжелее, работали от батареек и стоили дорого, тогда как пассивные модели были проще, но не давали такого же результата. К тому же 3D-изображение обычно выглядело тусклее, чем стандартная картинка, тогда как HDR, наоборот, сделал яркость и контраст одними из главных преимуществ новых телевизоров.

Дополнительным ударом по формату стала нехватка контента. Несмотря на выход отдельных фильмов в 3D, домашняя библиотека так и не стала достаточно широкой, чтобы оправдать покупку такой техники. Попытки телевизионных вещателей развивать отдельные 3D-каналы тоже не дали ожидаемого результата.

Когда пользователи перестали активно смотреть 3D-контент дома, у студий, каналов и производителей техники стало еще меньше мотивации поддерживать формат. В итоге рынок вошел в замкнутый круг: мало контента снижало спрос на телевизоры, а слабый спрос на телевизоры еще больше тормозил производство нового контента.

Окончательный перелом наступил во второй половине десятилетия. В 2016 году Samsung подтвердила, что не будет выпускать новые телевизоры с поддержкой 3D, а впоследствии от этого направления отказались и другие крупные бренды. После этого технология фактически потеряла массовую поддержку и постепенно исчезла из основных линеек телевизоров.

