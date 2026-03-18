Головні причини, чому з ринку повністю зникли 3D-телевізори

Люди дивляться 3D-телевізор. Фото: Freepik

3D-телевізори, які на початку 2010-х вважали одним із головних напрямів розвитку ринку, за кілька років майже зникли з масового сегмента. Інтерес до формату згас після того, як виробники переключилися на 4K і HDR, а сама 3D-функція так і не стала по-справжньому зручною для домашнього перегляду.

Про це пише BGR.

Чому 3D-формат швидко втратив позиції

Поштовхом до популярності 3D-телевізорів став успіх "Аватара" у 2009 році, після чого великі бренди почали масово додавати цю функцію до своїх лінійок. Але домашній формат виявився складнішим для просування, ніж здавалося на старті: глядачам пропонували знову витрачатися на нову техніку після переходу на цифрове телебачення, причому заради функції, яка вимагала спеціальних окулярів і мала обмежений вибір контенту.

Ситуацію погіршило те, що ринок досить швидко отримав інший технологічний пріоритет. У середині 2010-х виробники зробили ставку на 4K і HDR, оскільки ці формати давали помітніше покращення зображення без додаткових дій з боку користувача. На відміну від 3D, для них не були потрібні спеціальні окуляри, окрема посадка перед екраном чи перевірка сумісності фільму з конкретним режимом перегляду.

Ще одна проблема полягала в самому досвіді перегляду. 3D-режим у домашніх телевізорах часто сприймався як менш зручний: активні окуляри були важчими, працювали від батарейок і коштували дорого, тоді як пасивні моделі були простішими, але не давали такого самого результату. До того ж 3D-зображення зазвичай мало тьмяніший вигляд, ніж стандартна картинка, тоді як HDR, навпаки, зробив яскравість і контраст одними з головних переваг нових телевізорів.

Додатковим ударом по формату стала нестача контенту. Попри вихід окремих фільмів у 3D, домашня бібліотека так і не стала достатньо широкою, щоб виправдати купівлю такої техніки. Спроби телевізійних мовників розвивати окремі 3D-канали теж не дали очікуваного результату.

Коли користувачі перестали активно дивитися 3D-контент удома, у студій, каналів і виробників техніки стало ще менше мотивації підтримувати формат. У підсумку ринок увійшов у замкнене коло: мало контенту знижувало попит на телевізори, а слабкий попит на телевізори ще більше гальмував виробництво нового контенту.

Остаточний перелом настав у другій половині десятиліття. У 2016 році Samsung підтвердила, що не випускатиме нові телевізори з підтримкою 3D, а згодом від цього напряму відмовилися й інші великі бренди. Після цього технологія фактично втратила масову підтримку й поступово зникла з основних лінійок телевізорів.

