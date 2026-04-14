Чому з ринку зникли вигнуті телевізори і їх більше не випускають

Телевізор LG з вигнутим екраном. Фото: кадр з відео/YouTube

Колись вигнуті телевізори подавали як преміальну технологію, що нібито робить перегляд глибшим і більш захопливим. Але з часом стало зрозуміло, що такий формат має надто багато практичних обмежень для звичайного домашнього використання.

Про те, чому такі телевізори зникли, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому виробники перестали випускати телевізори із вигнутими екранами

Свого часу вигнуті екрани активно просували як один із найпросунутіших форматів телевізорів. Така конструкція передбачала вигин жорсткої панелі, що мало посилити ефект занурення і зробити картинку більш об'ємною для глядача.

Якщо дивитися на такий телевізор прямо по центру, вигин справді може створювати відчуття, що зображення сильніше охоплює поле зору. Саме на цьому і будувався основний аргумент на користь подібних моделей.

Втім, ця перевага працює лише за дуже конкретної умови — якщо глядач сидить чітко навпроти екрана. Варто зміститися вбік, сісти на краю дивана або просто дивитися телевізор не з ідеальної точки, як картинка вже сприймається менш комфортно і втрачає той самий ефект занурення.

Через це вигнуті телевізори виявилися не надто зручними для спільного перегляду. А саме в цьому і полягає сенс великого телевізора в домі — щоб ним могли комфортно користуватися одразу кілька людей. Якщо по-справжньому хороший досвід отримує лише одна людина в кімнаті, такий формат перестає мати вигляд справді преміального.

У підсумку вигнуті телевізори виявилися радше короткочасним трендом, ніж новим стандартом для ринку. Після того як ефект новизни зник, виробники поступово повернулися до звичних плоских панелей, які залишаються значно універсальнішими для домашнього перегляду.

Де технологія вигнутих екранів все ж прижилася

Повністю така технологія не зникла. Вигнуті екрани досі широко використовуються в комп'ютерних моніторах, особливо в ультрашироких ігрових моделях.

Там у них інше призначення. Якщо телевізор розрахований на перегляд із різних точок кімнати, то монітор зазвичай використовують зблизька і з однієї фіксованої позиції. У такому сценарії вигин уже справді може бути корисним, бо допомагає природніше охоплювати поглядом всю ширину дисплея.

Крім ефекту занурення, це ще й питання зручності. Під час роботи або гри за столом користувачеві легше переводити погляд між різними частинами екрана без зайвих рухів шиєю, оскільки вигин утримує різні зони дисплея приблизно на однаковій відстані від очей.

Саме тому вигнуті екрани майже зникли з телевізорів, але збереглися в сегменті моніторів. Для великого екрана у вітальні така форма виявилася невдалою, тоді як для персонального дисплея на столі вона все ще має практичний сенс.

