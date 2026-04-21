Забудьте про Samsung та Sony: експерти назвали кращий OLED-телевізор 2026 року

Телевізор Philips OLED951. Фото: кадр з відео/YouTube

У сегменті OLED-телевізорів зазвичай домінують Samsung, LG та Sony, але цього року ситуація може змінитися. Новий Philips OLED951 уже називають одним із найсильніших флагманів 2026 року завдяки поєднанню яскравого дисплея, просунутих ігрових можливостей і фірмових функцій бренду.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на What Hi-Fi?.

Чим Philips OLED951 виділяється серед конкурентів

Експерт What Hi-Fi? Том Парсонс, який протестував новинку, дійшов висновку, що Philips OLED951 має всі шанси обійти більшість інших флагманських OLED-моделей цього року. Особливо сильно телевізор виділяється якістю зображення, роботою з контрастом і набором сучасних технологій.

Philips OLED951 отримав OLED-екран із дуже точним контролем контрастності на рівні окремих пікселів. Саме це дозволяє поєднувати глибокий чорний колір із яскравими білими та кольоровими елементами, формуючи цілісну й виразну картинку.

Зображення з телевізора Philips OLED951. Фото: What Hi-Fi?

Ще одна сильна сторона — пікова яскравість 4500 ніт. Це суттєвий крок уперед порівняно з попередньою моделлю, яка й без того вважалася дуже яскравою. При цьому Philips OLED951 виявився яскравішим за LG G6, хоча обидва телевізори використовують одну й ту саму OLED-панель. Таку різницю пов'язують із власним процесором обробки зображення від Philips.

Окремо звертають увагу і на антиблікове покриття. Якщо Samsung досягає ефективного приглушення відблисків за рахунок матової панелі, через що чорний у світлій кімнаті може мати сіріший вигляд, то Philips використовує нову панель Meta 4.0 від LG Display. Вона краще бореться з відблисками, але при цьому зберігає глянцеве покриття, завдяки чому чорний залишається майже ідеальним навіть при сильному зовнішньому освітленні.

Philips OLED951 отримає чотири порти HDMI 2.1 з підтримкою ігрових сигналів до 4K/165 Гц, VRR і HDR, включно з Dolby Vision. Хоча LG і Samsung уже не перший рік пропонують OLED-телевізори з чотирма HDMI 2.1, модель Philips може виявитися цікавішою саме для геймерів.

Причина в тому, що телевізор дозволяє окремо налаштовувати параметри під різні ігри. Такі профілі можна використовувати для покращення картинки, виведення корисної ігрової інформації і навіть для отримання переваги в онлайн-матчах.

Серед фірмових особливостей Philips OLED951 залишається Ambilight — система підсвічування, яка за допомогою світлодіодів на задній панелі проєктує кольори з екрана на стіну. Завдяки цьому перегляд стає більш атмосферним, а освітлення в кімнаті можна простіше синхронізувати з тим, що відбувається на екрані.

Телевізор також стане одним із перших на ринку з підтримкою Dolby Vision 2. Крім цього, він працюватиме і з більш просунутою версією Dolby Vision 2 Max, яка додає функцію Authentic Motion. Ці можливості мають з'явитися після оновлення програмного забезпечення.

Потужніший процесор дозволив Philips додати нові інструменти обробки зображення на базі штучного інтелекту. Серед можливих переваг називають яскравіші деталі та краще приглушення смуг на зображенні.

