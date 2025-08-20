Відео
Телефон з Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса — чим здивував

Телефон з Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса — чим здивував

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 14:24
Китайський смартфон потрапив до Книги рекордів Гіннеса — у чому його фішка
Смартфон Honor Magic V5. Фото: кадр з відео/YouTube

Складаний флагман Honor Magic V5 продемонстрував не лише тонкий корпус і преміальний дизайн, а й виняткову міцність. Смартфон встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, піднявши підвішеним вантаж рекордної маси.

Про це пише Gizmochina.

Читайте також:

Який вантаж зміг підняти смартфон

Honor нещодавно оголосила дату глобального релізу Magic V5, а напередодні пристрій офіційно зафіксував досягнення "найважча вага, піднята підвішеним складаним смартфоном". Рекорд визнали в Дубаї 1 серпня 2025 року. Компанія пояснює результат застосуванням шарніра Honor Super Steel Hinge, який, за її даними, витримує до 500 000 складань і здатен піднімати понад 100 кг у контрольованих умовах. Смартфон підвішеним зміг підняти вантаж вагою 104 кілограми.

Magic V5 при цьому зберігає габарити: у складеному стані його товщина становить лише 8,8 мм. На тлі того, що складані моделі зазвичай не славляться витривалістю, таке досягнення підіймає планку для сегмента. Для порівняння, раніше Galaxy Z Fold 7 отримав схвальні відгуки за тонкість і міцність, зокрема після випробування JerryRigEverything. Компанія також окремо наголошує на поєднанні витривалості зі "стильним і преміальним" виконанням, що демонстрували у матеріалі з розпакування та перших вражень, а також у порівнянні з Galaxy Z Fold 7.

Нагадаємо, ринок смартфонів сьогодні надзвичайно насичений — на будь-який бюджет можна знайти десятки пристроїв, більшість із яких справді заслуговують на увагу. Водночас трапляються моделі, які виглядають переоціненими й не виправдовують свою вартість.

Також ми писали, що мільярди Android-пристроїв по всьому світу стають зручною мішенню для зловмисників. Якщо телефон заражений, він може розкривати особисті дані, засипати користувача нав'язливою рекламою й суттєво уповільнювати роботу системи.

Китай рекорд технології смартфон Книга рекордів Гіннеса Honor
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
