Китайський смартфон потрапив до Книги рекордів Гіннеса — у чому його фішка

Складаний флагман Honor Magic V5 продемонстрував не лише тонкий корпус і преміальний дизайн, а й виняткову міцність. Смартфон встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, піднявши підвішеним вантаж рекордної маси.

Який вантаж зміг підняти смартфон

Honor нещодавно оголосила дату глобального релізу Magic V5, а напередодні пристрій офіційно зафіксував досягнення "найважча вага, піднята підвішеним складаним смартфоном". Рекорд визнали в Дубаї 1 серпня 2025 року. Компанія пояснює результат застосуванням шарніра Honor Super Steel Hinge, який, за її даними, витримує до 500 000 складань і здатен піднімати понад 100 кг у контрольованих умовах. Смартфон підвішеним зміг підняти вантаж вагою 104 кілограми.

Magic V5 при цьому зберігає габарити: у складеному стані його товщина становить лише 8,8 мм. На тлі того, що складані моделі зазвичай не славляться витривалістю, таке досягнення підіймає планку для сегмента. Для порівняння, раніше Galaxy Z Fold 7 отримав схвальні відгуки за тонкість і міцність, зокрема після випробування JerryRigEverything. Компанія також окремо наголошує на поєднанні витривалості зі "стильним і преміальним" виконанням, що демонстрували у матеріалі з розпакування та перших вражень, а також у порівнянні з Galaxy Z Fold 7.

