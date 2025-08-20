Видео
Телефон из Китая попал в Книгу рекордов Гиннеса — чем удивил

Телефон из Китая попал в Книгу рекордов Гиннеса — чем удивил

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:24
Китайский смартфон попал в Книгу рекордов Гиннеса — в чем его фишка
Смартфон Honor Magic V5. Фото: кадр из видео/YouTube

Складной флагман Honor Magic V5 продемонстрировал не только тонкий корпус и премиальный дизайн, но и исключительную прочность. Смартфон установил рекорд Книги рекордов Гиннеса, подняв подвешенным груз рекордной массы.

Об этом пишет Gizmochina.

Читайте также:

Какой груз смог поднять смартфон

Honor недавно объявила дату глобального релиза Magic V5, а накануне устройство официально зафиксировало достижение "самый тяжелый вес, поднятый подвешенным складным смартфоном". Рекорд признали в Дубае 1 августа 2025 года. Компания объясняет результат применением шарнира Honor Super Steel Hinge, который, по ее данным, выдерживает до 500 000 складываний и способен поднимать более 100 кг в контролируемых условиях. Смартфон в подвешенном состоянии смог поднять груз весом 104 килограмма.

Magic V5 при этом сохраняет габариты: в сложенном состоянии его толщина составляет всего 8,8 мм. На фоне того, что складные модели обычно не славятся выносливостью, такое достижение поднимает планку для сегмента. Для сравнения, ранее Galaxy Z Fold 7 получил положительные отзывы за тонкость и прочность, в частности после испытания JerryRigEverything. Компания также отдельно отмечает сочетание выносливости со "стильным и премиальным" исполнением, что демонстрировали в материале по распаковке и первых впечатлений, а также в сравнении с Galaxy Z Fold 7.

Напомним, рынок смартфонов сегодня чрезвычайно насыщен — на любой бюджет можно найти десятки устройств, большинство из которых действительно заслуживают внимания. В то же время попадаются модели, которые выглядят переоцененными и не оправдывают свою стоимость.

Также мы писали, что миллиарды Android-устройств по всему миру становятся удобной мишенью для злоумышленников. Если телефон заражен, он может раскрывать личные данные, засыпать пользователя навязчивой рекламой и существенно замедлять работу системы.

Китай рекорд технологии смартфон Книга рекордов Гиннеса Honor
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
