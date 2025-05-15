Чому насправді потрібно вмикати авіарежим у літаку — пояснення пілота

Ввімкнений авіарежим на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Стюардеси традиційно просять пасажирів перевести смартфони в режим "у літаку", попереджаючи про можливі перешкоди під час зльоту. Та чи справді невиконання інструкції здатне спричинити проблеми на борту?

Про це пише New York Post.

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Навіщо потрібно вмикати авіарежим на смартфоні

Пілот і інструктор із 7-тисячним нальотом Гарі Кокс запевнив Travel + Leisure, що катастрофи не станеться. Однак більшість фахівців усе ж радять увімкнути авіарежим — бодай із поваги до екіпажу. Колишній військовий льотчик, відомий у TikTok як PerchPoint, пояснив, що якщо кілька пасажирів на Boeing 737 залишать зв'язок увімкненим, смартфони, намагаючись "зловити" вишку, створюватимуть радіохвилі, які накладаються на частоти пілотських гарнітур. Літак, звісно, не "посиплеться з неба", але в навушниках з'являється характерне гудіння, що ускладнює приймання повідомлень диспетчерів — особливо важливо під час злету та посадки, коли ризик інцидентів найвищий.

Федеральне управління цивільної авіації США дозволяє користуватися електронікою лише за умови відсутності впливу на бортові системи, втім не розкриває, чи були реально зафіксовані аварії через телефони. У 1991 році Федеральна комісія зі зв'язку заборонила дзвінки в літаках, визнавши потенційні перешкоди "критичним приладам". У 2013 році вона переглянула позицію: сучасне обладнання, встановлене на багатьох повітряних судах по всьому світу, здатне нейтралізувати завади, тож пасажири можуть користуватися гаджетами, якщо активують авіарежим.

Інакше кажучи, літак не втратить керованість, та зайва "фонова" тріскотня в навушниках може ускладнити роботу пілотів. Тому ввічливе натискання на іконку літака із самого початку подорожі залишається найпростішим способом уникнути неприємного електронного шуму в кабіні.

Нагадаємо, звичка вимикати телефони з'явилася ще в 1990-х роках, коли пристрої без кнопки живлення просто висмикували з розетки. У наш час повне вимкнення смартфона стало рідкістю, хоча є ситуації, коли це справді необхідно.

Також ми писали, що встановлення застосунків із Google Play відбувається надзвичайно просто, тож смартфони швидко наповнюються десятками "пробних" програм. І навіть коли ними вже не користуються, вони залишаються в системі разом із кешем і службовими файлами, що були завантажені у фоновому режимі.