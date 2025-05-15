Почему на самом деле нужно включать авиарежим в самолете — объяснение пилота

Включенный авиарежим на экране смартфона. Фото: Unsplash

Стюардессы традиционно просят пассажиров перевести смартфоны в режим "в самолете", предупреждая о возможных препятствиях во время взлета. Но действительно ли невыполнение инструкции способно вызвать проблемы на борту?

Об этом пишет New York Post.

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Зачем нужно включать авиарежим на смартфоне

Пилот и инструктор с 7-тысячным налетом Гари Кокс заверил Travel + Leisure, что катастрофы не произойдет. Однако большинство специалистов все же советуют включить авиарежим — хотя бы из уважения к экипажу. Бывший военный летчик, известный в TikTok как PerchPoint, объяснил, что если несколько пассажиров на Boeing 737 оставят связь включенной, смартфоны, пытаясь "поймать" вышку, будут создавать радиоволны, которые накладываются на частоты пилотских гарнитур. Самолет, конечно, не "посыпется с неба", но в наушниках появляется характерное гудение, что затрудняет прием сообщений диспетчеров — особенно важно при взлете и посадке, когда риск инцидентов самый высокий.

Федеральное управление гражданской авиации США разрешает пользоваться электроникой только при условии отсутствия влияния на бортовые системы, впрочем, не раскрывает, были ли реально зафиксированы аварии из-за телефонов. В 1991 году Федеральная комиссия по связи запретила звонки в самолетах, признав потенциальные помехи "критическим приборам". В 2013 году она пересмотрела позицию: современное оборудование, установленное на многих воздушных судах по всему миру, способно нейтрализовать помехи, поэтому пассажиры могут пользоваться гаджетами, если активируют авиарежим.

Иначе говоря, самолет не потеряет управляемость, но лишняя "фоновая" трескотня в наушниках может усложнить работу пилотов. Поэтому вежливое нажатие на иконку самолета с самого начала путешествия остается самым простым способом избежать неприятного электронного шума в кабине.

Напомним, привычка выключать телефоны появилась еще в 1990-х годах, когда устройства без кнопки питания просто выдергивали из розетки. В наше время полное выключение смартфона стало редкостью, хотя есть ситуации, когда это действительно необходимо.

Также мы писали, что установка приложений с Google Play происходит чрезвычайно просто, поэтому смартфоны быстро наполняются десятками "пробных" программ. И даже когда ими уже не пользуются, они остаются в системе вместе с кэшем и служебными файлами, которые были загружены в фоновом режиме.