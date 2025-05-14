Коли насправді варто повністю вимикати смартфон — це знають не всі

Дівчина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Звичка вимикати телефони зародилася ще в 1990-х, коли апарат без кнопки живлення просто виймали з розетки. Сьогодні ж користувачі рідко повністю відключають смартфон, однак трапляються ситуації, коли це виправдано.

Про це пише GSMinfo.

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Коли відключення смартфона справді потрібне

Смартфон постійно обмінюється даними через мобільну мережу, Wi-Fi та Bluetooth, випромінюючи високі частоти, що можуть завадити точному медичному обладнанню або бортовим системам літака. "Авіарежим" притлумлює модулі зв'язку, та чутливі прилади іноді реагують навіть на слабке випромінювання процесора, тож у критичних умовах гаджет краще знеструмити повністю.

Інша популярна причина — бажання не отримувати дзвінків уночі. Натомість варто скористатися режимом "Не турбувати" чи кастомними звуковими профілями: вони вимкнуть сповіщення, але пропустять виклики від важливих контактів. За потреби зв'язок можна тимчасово обірвати, перевівши телефон в "Авіарежим".

Вимкнення допомагає заощадити заряд, але лише якщо пристрій залишиться знеструмленим надовго. Коли батарея майже розряджена, повне вимикання і наступне вмикання витратять більше енергії, ніж економічний режим у парі з періодичним переходом у "Авіарежим".

Таким чином, смартфон доцільно відключати, коли його робота здатна порушити функціонування високочутливого обладнання, також під час тривалого зберігання (бажано попередньо повністю зарядити акумулятор і підживлювати його хоча б раз на пів року), а також на ніч, якщо потрібна максимальна економія енергії, але не щогодини.

Корисно раз на місяць перезавантажувати пристрій, аби система "скинула" кеш і дрібні помилки, а для старіших моделей, що сповільнилися, таку процедуру варто проводити частіше.

Нагадаємо, встановити новий застосунок із Google Play — справа кількох секунд, і тому смартфони дуже швидко наповнюються десятками "тестових" програм. Коли інтерес до них минає, вони продовжують займати місце в пам'яті, залишаючи після себе кеш і системні файли, що встановлювалися у фоновому режимі.

Також ми писали, що слот для microSD зникає не лише з флагманів і середньоцінових пристроїв, а й із бюджетних смартфонів. Причини, з яких виробники масово відмовляються від, здавалося б, зручної функції розширення пам'яті, вже давно не є таємницею.