Когда на самом деле стоит полностью выключать смартфон — это знают не все

Когда на самом деле нужно полностью выключать телефон
Привычка выключать телефоны зародилась еще в 1990-х, когда аппарат без кнопки питания просто вынимали из розетки. Сегодня пользователи редко полностью отключают смартфон, однако случаются ситуации, когда это оправдано.
Об этом пишет GSMinfo.
Когда отключение смартфона действительно необходимо
Смартфон постоянно обменивается данными через мобильную сеть, Wi-Fi и Bluetooth, излучая высокие частоты, которые могут помешать точному медицинскому оборудованию или бортовым системам самолета. "Авиарежим" приглушает модули связи, и чувствительные приборы иногда реагируют даже на слабое излучение процессора, поэтому в критических условиях гаджет лучше обесточить полностью.
Другая популярная причина — желание не получать звонков ночью. Вместо этого стоит воспользоваться режимом "Не беспокоить" или кастомными звуковыми профилями: они выключат оповещения, но пропустят вызовы от важных контактов. При необходимости связь можно временно оборвать, переведя телефон в "Авиарежим".
Выключение помогает сэкономить заряд, но только если устройство останется обесточенным надолго. Когда батарея почти разряжена, полное выключение и последующее включение потратят больше энергии, чем экономичный режим в паре с периодическим переходом в "Авиарежим".
Таким образом, смартфон целесообразно отключать, когда его работа способна нарушить функционирование высокочувствительного оборудования, также во время длительного хранения (желательно предварительно полностью зарядить аккумулятор и подпитывать его хотя бы раз в полгода), а также на ночь, если нужна максимальная экономия энергии, но не каждый час.
Полезно раз в месяц перезагружать устройство, чтобы система "сбросила" кэш и мелкие ошибки, а для более старых и замедлившихся моделей такую процедуру стоит проводить чаще.
Напомним, установить новое приложение из Google Play — дело нескольких секунд, и поэтому смартфоны очень быстро наполняются десятками "тестовых" программ. Когда интерес к ним проходит, они продолжают занимать место в памяти, оставляя после себя кэш и системные файлы, которые устанавливались в фоновом режиме.
Также мы писали, что слот для microSD исчезает не только из флагманов и среднеценовых устройств, но и из бюджетных смартфонов. Причины, по которым производители массово отказываются от, казалось бы, удобной функции расширения памяти, уже давно не являются тайной.
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