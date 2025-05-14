Когда на самом деле стоит полностью выключать смартфон — это знают не все

Девушка со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Привычка выключать телефоны зародилась еще в 1990-х, когда аппарат без кнопки питания просто вынимали из розетки. Сегодня пользователи редко полностью отключают смартфон, однако случаются ситуации, когда это оправдано.

Об этом пишет GSMinfo.

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Когда отключение смартфона действительно необходимо

Смартфон постоянно обменивается данными через мобильную сеть, Wi-Fi и Bluetooth, излучая высокие частоты, которые могут помешать точному медицинскому оборудованию или бортовым системам самолета. "Авиарежим" приглушает модули связи, и чувствительные приборы иногда реагируют даже на слабое излучение процессора, поэтому в критических условиях гаджет лучше обесточить полностью.

Другая популярная причина — желание не получать звонков ночью. Вместо этого стоит воспользоваться режимом "Не беспокоить" или кастомными звуковыми профилями: они выключат оповещения, но пропустят вызовы от важных контактов. При необходимости связь можно временно оборвать, переведя телефон в "Авиарежим".

Выключение помогает сэкономить заряд, но только если устройство останется обесточенным надолго. Когда батарея почти разряжена, полное выключение и последующее включение потратят больше энергии, чем экономичный режим в паре с периодическим переходом в "Авиарежим".

Таким образом, смартфон целесообразно отключать, когда его работа способна нарушить функционирование высокочувствительного оборудования, также во время длительного хранения (желательно предварительно полностью зарядить аккумулятор и подпитывать его хотя бы раз в полгода), а также на ночь, если нужна максимальная экономия энергии, но не каждый час.

Полезно раз в месяц перезагружать устройство, чтобы система "сбросила" кэш и мелкие ошибки, а для более старых и замедлившихся моделей такую процедуру стоит проводить чаще.

Напомним, установить новое приложение из Google Play — дело нескольких секунд, и поэтому смартфоны очень быстро наполняются десятками "тестовых" программ. Когда интерес к ним проходит, они продолжают занимать место в памяти, оставляя после себя кэш и системные файлы, которые устанавливались в фоновом режиме.

Также мы писали, что слот для microSD исчезает не только из флагманов и среднеценовых устройств, но и из бюджетных смартфонов. Причины, по которым производители массово отказываются от, казалось бы, удобной функции расширения памяти, уже давно не являются тайной.