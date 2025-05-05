Власників смартфонів закликали не порушувати "правило 35" — що це означає

Смартфон у піску на пляжі. Фото: Unsplash

Власникам смартфонів варто бути особливо уважними у спекотну погоду. Сонячні промені та висока температура можуть спричинити серйозні проблеми з акумулятором. Apple вже застерегла своїх клієнтів берегти свої пристрої від перегріву.

Про це пише The Sun.

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Apple зазначає, що будь-який пристрій із батареєю чутливий до надмірного тепла. У спекотну погоду смартфон може почати працювати повільніше, гірше тримати заряд та навіть отримати незворотні пошкодження. Компанія особливо підкреслює, що важливо не допускати нагріву пристрою вище 35°C, оскільки це безпосередньо впливає на місткість акумулятора.

Навіть якщо температура на вулиці нижча за 35°C, це не означає повної безпеки вашого телефону. Залишаючи пристрій в автомобілі або під прямими сонячними променями, ви ризикуєте значно перевищити допустимий поріг. Наприклад, у закритому авто температура може легко піднятися до 45°C і вище, що є критичним для батареї.

Користувачі можуть перевірити стан своєї батареї у меню налаштувань смартфона ("Стан акумулятора й заряджання"). Якщо пристрій регулярно перегрівається, його місткість зменшується набагато швидше, ніж зазвичай. Внаслідок цього власник iPhone змушений частіше заряджати пристрій, а його продуктивність суттєво погіршується.

Apple радить уникати тривалого перебування смартфона на сонці, не залишати його в машині та не заряджати в умовах високої температури. Якщо батарея вже пошкоджена, єдиний варіант покращення ситуації — її заміна, яка коштує менше, ніж придбання нового пристрою.

Нагадаємо, деякі користувачі звикли тримати зарядний пристрій для смартфона в розетці після того, як скористалися ним. Проте така звичка насправді не є такою безпечною й безневинною, як здається на перший погляд.

Також ми писали, що на виставці MWC 2025 компанія Infinix показала смартфон, який заряджається завдяки сонячним елементам на задній панелі. Ідея здається чудовою, проте вона не нова, і за весь час її існування ми так і не отримали масового запуску пристроїв із вбудованою сонячною панеллю.