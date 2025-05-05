Владельцев смартфонов призвали не нарушать "правило 35" — что это значит

Смартфон в песке на пляже. Фото: Unsplash

Владельцам смартфонов стоит быть особенно внимательными в жаркую погоду. Солнечные лучи и высокая температура могут вызвать серьезные проблемы с аккумулятором. Apple уже предостерегла своих клиентов беречь свои устройства от перегрева.

Об этом пишет The Sun.

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Почему высокая температура опасна для вашего смартфона

Apple отмечает, что любое устройство с батареей чувствительно к чрезмерному теплу. В жаркую погоду смартфон может начать работать медленнее, хуже держать заряд и даже получить необратимые повреждения. Компания особо подчеркивает, что важно не допускать нагрева устройства выше 35°C, поскольку это напрямую влияет на емкость аккумулятора.

Даже если температура на улице ниже 35°C, это не означает полной безопасности вашего телефона. Оставляя устройство в автомобиле или под прямыми солнечными лучами, вы рискуете значительно превысить допустимый порог. Например, в закрытом авто температура может легко подняться до 45°C и выше, что является критическим для батареи.

Пользователи могут проверить состояние своей батареи в меню настроек смартфона ("Состояние аккумулятора и зарядка"). Если устройство регулярно перегревается, его емкость уменьшается гораздо быстрее, чем обычно. Вследствие этого владелец iPhone вынужден чаще заряжать устройство, а его производительность существенно ухудшается.

Apple советует избегать длительного пребывания смартфона на солнце, не оставлять его в машине и не заряжать в условиях высокой температуры. Если батарея уже повреждена, единственный вариант улучшения ситуации — ее замена, которая стоит меньше, чем приобретение нового устройства.

Напомним, некоторые пользователи привыкли держать зарядное устройство для смартфона в розетке после того, как воспользовались им. Однако такая привычка на самом деле не является такой безопасной и невинной, как кажется на первый взгляд.

Также мы писали, что на выставке MWC 2025 компания Infinix показала смартфон, который заряжается благодаря солнечным элементам на задней панели. Идея кажется отличной, однако она не нова, и за все время ее существования мы так и не получили массового запуска устройств со встроенной солнечной панелью.