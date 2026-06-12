Прослуховування смартфона: як перевірити, чи стежать за вашим пристроєм

Смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Перегрівання смартфона, швидке розрядження батареї, сторонні шуми під час дзвінків або незрозуміла активність пристрою можуть викликати підозри щодо стеження. Такі ознаки не завжди означають прослуховування, але їх варто перевірити й за потреби посилити захист особистих даних.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНН.

Які ознаки можуть вказувати на прослуховування

Однією з перших підозрілих ознак можуть бути сторонні шуми під час розмови. Це можуть бути шипіння, відлуння або інші незрозумілі звуки, які з'являються під час дзвінків.

Водночас такі шуми не завжди свідчать саме про прослуховування. Вони також можуть бути пов'язані з переадресацією викликів або використанням спеціального обладнання.

Ще одна можлива ознака — швидке розрядження батареї. Якщо смартфон втрачає заряд значно швидше, ніж зазвичай, це може бути пов'язано з прихованими процесами.

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Також варто звернути увагу на перегрівання телефона. Якщо пристрій постійно гарячий без активного використання, це може сигналізувати про фонову активність різного походження.

До підозрілих симптомів також відносять збільшення трафіку даних, затримки в роботі смартфона та збої, які складно пояснити звичайним навантаженням.

Як перевірити переадресацію на телефоні

Один зі способів перевірки — використання сервісних кодів. Комбінація *#21# дозволяє перевірити стан переадресації дзвінків і повідомлень.

Також можна ввести *#62#, щоб побачити номер, на який можуть перенаправлятися виклики. Така перевірка допомагає з'ясувати поточний стан SIM-карти щодо переадресації.

Цей метод не показує всі можливі ризики, але може допомогти виявити несанкціоноване перенаправлення дзвінків або повідомлень.

Якщо є підозра на переадресацію або іншу підозрілу активність, можна звернутися до мобільного оператора. Оператор може надати офіційну інформацію про стан переадресації на номері.

Якщо переадресація була активована не вами, її можна попросити вимкнути. Це допоможе уникнути несанкціонованого використання номера.

Як захиститися від прослуховування

Для захисту телефона варто увімкнути двофакторну автентифікацію. Вона додає ще один рівень безпеки для облікових записів. Також можна використовувати біометричні методи захисту — відбиток пальця або розпізнавання обличчя.

Застосунки краще встановлювати лише з перевірених джерел. Це зменшує ризик завантаження шкідливого програмного забезпечення.

Телефон також варто регулярно перевіряти на підозрілі програми. Це допомагає вчасно помітити застосунки, які можуть відстежувати активність користувача.

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