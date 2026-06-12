Прослушивание смартфона: как проверить, следят ли за вашим устройством

Смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Перегрев смартфона, быстрая разрядка аккумулятора, посторонние шумы во время звонков или необъяснимая активность устройства могут вызвать подозрения в слежке. Такие признаки не всегда означают прослушивание, но их стоит проверить и при необходимости усилить защиту личных данных.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНН.

Какие признаки могут указывать на прослушивание

Одним из первых подозрительных признаков могут быть посторонние шумы во время разговора. Это могут быть шипение, эхо или другие непонятные звуки, которые появляются во время звонков.

В то же время такие шумы не всегда свидетельствуют именно о прослушивании. Они также могут быть связаны с переадресацией вызовов или использованием специального оборудования.

Еще один возможный признак — быстрая разрядка батареи. Если смартфон теряет заряд значительно быстрее, чем обычно, это может быть связано со скрытыми процессами.

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Также стоит обратить внимание на перегрев телефона. Если устройство постоянно горячее без активного использования, это может сигнализировать о фоновой активности различного происхождения.

К подозрительным симптомам также относят увеличение трафика данных, задержки в работе смартфона и сбои, которые сложно объяснить обычной нагрузкой.

Как проверить переадресацию на телефоне

Один из способов проверки — использование сервисных кодов. Комбинация *#21# позволяет проверить состояние переадресации звонков и сообщений.

Также можно ввести *#62#, чтобы увидеть номер, на который могут перенаправляться вызовы. Такая проверка помогает выяснить текущее состояние SIM-карты в отношении переадресации.

Этот метод не показывает все возможные риски, но может помочь выявить несанкционированное перенаправление звонков или сообщений.

Если есть подозрение на переадресацию или другую подозрительную активность, можно обратиться к мобильному оператору. Оператор может предоставить официальную информацию о состоянии переадресации на номере.

Если переадресация была активирована не вами, можно попросить ее отключить. Это поможет избежать несанкционированного использования номера.

Как защититься от прослушивания

Для защиты телефона стоит включить двухфакторную аутентификацию. Она добавляет еще один уровень безопасности для учетных записей. Также можно использовать биометрические методы защиты — отпечаток пальца или распознавание лица.

Приложения лучше устанавливать только из проверенных источников. Это снижает риск загрузки вредоносного программного обеспечения.

Телефон также стоит регулярно проверять на наличие подозрительных программ. Это помогает вовремя заметить приложения, которые могут отслеживать активность пользователя.

Ранее Новини.LIVE писали, что в смартфоне со временем накапливаются сотни SMS и сообщений в мессенджерах, которые пользователи часто не удаляют годами. Часть из них кажется безопасной, но в случае потери телефона, взлома или доступа посторонних людей такие данные могут помочь мошенникам добраться до аккаунтов, денег или личной информации.

Также Новини.LIVE рассказывали, что функция Face Unlock на многих Android-смартфонах оказалась менее надежной, чем может показаться на первый взгляд. Исследование показало, что во многих случаях такие телефоны можно разблокировать даже с помощью обычной распечатанной фотографии владельца.