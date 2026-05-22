Какие сообщения опасно хранить на смартфоне

В смартфоне со временем накапливаются сотни SMS и сообщений в мессенджерах. Часть из них кажется безопасной, но в случае потери телефона, взлома или доступа посторонних людей такие данные могут помочь мошенникам получить доступ к аккаунтам, деньгам или личной информации.

О том, какие сообщения стоит удалять, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

Сообщения с логинами и паролями

В первую очередь стоит удалять SMS и чаты, в которых хранятся логины, пароли или временные данные для входа. Некоторые сервисы до сих пор присылают такие данные при регистрации или восстановлении доступа.

Если такое сообщение останется в телефоне, злоумышленник может использовать его для входа в аккаунт. Лучше перенести важные пароли в менеджер паролей, а само сообщение удалить.

SMS с кодами подтверждения

Одноразовые коды обычно действуют недолго, но хранить их все равно не стоит. Во-первых, они могут показывать, какими сервисами вы пользуетесь. Во-вторых, часть сообщений содержит дополнительную информацию об операциях, банке или аккаунте.

Особенно осторожно нужно относиться к банковским SMS. Сообщения о подтверждении операций, остатке средств или последних цифрах карты лучше удалять после просмотра.

Сообщения с персональными данными

Опасными могут быть SMS и чаты с адресами, электронной почтой, номерами документов, деталями доставки, заказами или другой личной информацией.

По отдельности такие данные могут казаться мелочами, но вместе они помогают мошенникам составить "профиль" человека. Это может использоваться для фишинга, звонков от имени банка, поддельных сообщений от служб доставки или других схем.

Подозрительные сообщения со ссылками

SMS с незнакомыми линками лучше не открывать и не оставлять в телефоне. Мошенники часто маскируют такие сообщения под банки, почту, службу доставки, выигрыши, штрафы или срочные предупреждения.

Случайный переход по ссылке может привести на фишинговый сайт, где пользователя попросят ввести пароль, данные карты или код из SMS. Поэтому такие сообщения безопаснее сразу удалять.

Старые сообщения от банков и сервисов

Даже если сообщение не содержит пароля, оно может раскрывать важную информацию: название банка, номер заказа, историю покупок, адрес доставки или данные о подписках.

Если телефон попадет в чужие руки, такие сообщения могут стать подсказками для мошенников. Поэтому стоит периодически чистить старые SMS от банков, магазинов, служб доставки и онлайн-сервисов.

