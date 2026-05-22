Які повідомлення небезпечно зберігати на смартфоні

У смартфоні з часом накопичуються сотні SMS і повідомлень у месенджерах. Частина з них здається безпечною, але у разі втрати телефона, зламу або доступу сторонніх людей такі дані можуть допомогти шахраям отримати доступ до акаунтів, грошей або особистої інформації.

Про те, які повідомлення варто видаляти, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Повідомлення з логінами та паролями

Найперше варто видаляти SMS і чати, у яких зберігаються логіни, паролі або тимчасові дані для входу. Деякі сервіси досі надсилають такі дані під час реєстрації або відновлення доступу.

Якщо таке повідомлення залишиться в телефоні, зловмисник може використати його для входу в акаунт. Краще перенести важливі паролі в менеджер паролів, а саме повідомлення видалити.

SMS із кодами підтвердження

Одноразові коди зазвичай діють недовго, але зберігати їх усе одно не варто. По-перше, вони можуть показувати, якими сервісами ви користуєтеся. По-друге, частина повідомлень містить додаткову інформацію про операції, банк або акаунт.

Особливо обережно потрібно ставитися до банківських SMS. Повідомлення про підтвердження операцій, залишок коштів або останні цифри картки краще видаляти після перегляду.

Повідомлення з персональними даними

Небезпечними можуть бути SMS і чати з адресами, електронною поштою, номерами документів, деталями доставки, замовленнями або іншою особистою інформацією.

Окремо такі дані можуть здаватися дрібницями, але разом вони допомагають шахраям скласти "профіль" людини. Це може використовуватися для фішингу, дзвінків від імені банку, підроблених повідомлень від служб доставки або інших схем.

Підозрілі повідомлення з посиланнями

SMS із незнайомими лінками краще не відкривати й не залишати в телефоні. Шахраї часто маскують такі повідомлення під банки, пошту, службу доставки, виграші, штрафи або термінові попередження.

Випадковий перехід за посиланням може привести на фішинговий сайт, де користувача попросять ввести пароль, дані картки або код із SMS. Тому такі повідомлення безпечніше одразу видаляти.

Старі повідомлення від банків і сервісів

Навіть якщо повідомлення не містить пароля, воно може розкривати важливу інформацію: назву банку, номер замовлення, історію покупок, адресу доставки або дані про підписки.

Якщо телефон потрапить до чужих рук, такі повідомлення можуть стати підказками для шахраїв. Тому варто періодично чистити старі SMS від банків, магазинів, служб доставки та онлайн-сервісів.

