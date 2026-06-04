Действительно ли смартфон слушает разговоры для рекламы: всё гораздо хуже

Смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Реклама после случайного разговора о товаре часто кажется доказательством, что смартфон тайно слушает пользователя. На самом деле технических подтверждений массового прослушивания нет, но рекламные алгоритмы уже достаточно точно прогнозируют интересы по цифровому поведению.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Futura.

Почему версия с прослушкой не подтверждается

Подозрение возникает из-за знакомого сценария: человек упоминает в разговоре бренд кофе, путешествие или конкретный товар, а впоследствии видит рекламу именно этого продукта. Самое простое объяснение — телефон якобы записывает частные разговоры.

Однако технические данные не подтверждают эту версию. Кибербезопасные исследователи анализировали более 17 000 Android-приложений и не обнаружили скрытой записи аудио через микрофон.

Постоянную передачу звука также было бы сложно скрыть. Непрерывный аудиопоток потребовал бы примерно 130 МБ данных в день для одного пользователя. В глобальном масштабе это создало бы заметную нагрузку на сети, увеличило бы расход батареи и оставило бы следы в технических журналах.

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Apple, Google и Meta заявляют, что не используют данные с микрофона для рекламного таргетинга. Даже в деле о случайных записях Siri юридические документы подтверждали, что эти аудиоданные не использовались для создания маркетинговых профилей и не продавались третьим сторонам.

Как реклама угадывает интересы без микрофона

Реальная причина может быть менее очевидной, но значительно более масштабной. Рекламные системы анализируют не разговоры, а цифровое поведение: геолокацию, историю просмотров, покупки, приложения, социальные связи и взаимодействие с сайтами.

Например, если пользователь провел время с другом, который недавно искал конкретное направление для отпуска, рекламная сеть может зафиксировать, что два устройства находились рядом. На основе этого система предполагает социальную связь и может показать похожую рекламу.

Со стороны это выглядит так, будто телефон подслушал разговор. На самом деле это результат сочетания большого количества цифровых сигналов.

Почему кажется, что телефон именно слушает

Психологи объясняют это явление эффектом частотной иллюзии, или феноменом Баадера — Майнгофа. Человек ежедневно видит сотни рекламных объявлений и большинство из них просто не замечает.

Но если определенный товар только что обсуждали вслух, мозг начинает активнее обращать внимание именно на него. Когда реклама появляется после этого, совпадение кажется слишком точным.

Таргетинг действительно может быть очень точным, но он работает через статистику и поведенческие данные, а не через постоянно включенный микрофон.

Хотя смартфоны не записывают частные разговоры для рекламного таргетинга, маркетинговая индустрия тестировала другие аудиометоды. Некоторые мобильные игры могли запрашивать доступ к микрофону, чтобы распознавать акустические сигналы из телевизионной рекламы.

В таком случае речь идет не о человеческой речи, а о специальных звуковых отпечатках рекламы. Это позволяет брендам синхронизировать показ объявлений на телефоне с телетрансляцией.

В чем настоящая проблема приватности

Сосредоточение только на микрофоне отвлекает от более реальных рисков. Данные пользователей собираются через приложения, разрешения, трекеры, пиксели на сайтах, историю кликов, поисковые запросы и поведение в интернете.

Брокеры данных могут создавать подробные профили без единой аудиозаписи. Исследователи также фиксировали случаи, когда отдельные приложения делали скрытые фоновые скриншоты, что является прямым нарушением приватности и не требует доступа к микрофону.

Технологическим компаниям не обязательно слушать, что говорит пользователь. Они уже могут многое понять из того, что он ищет, открывает, покупает, где находится и с кем пересекается.

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