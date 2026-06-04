Чи справді смартфон слухає розмови для реклами: все набагато гірше

Смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Реклама після випадкової розмови про товар часто здається доказом, що смартфон таємно слухає користувача. Насправді технічних підтверджень масового прослуховування немає, але рекламні алгоритми вже достатньо точно прогнозують інтереси за цифровою поведінкою.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Futura.

Чому версія з прослуховуванням не підтверджується

Підозра виникає через знайомий сценарій: людина згадує в розмові бренд кави, подорож або конкретний товар, а згодом бачить рекламу саме цього продукту. Найпростіше пояснення — телефон нібито записує приватні розмови.

Однак технічні дані не підтверджують цю версію. Кібербезпекові дослідники аналізували понад 17 000 Android-застосунків і не виявили прихованого запису аудіо через мікрофон.

Постійне передавання звуку також було б складно приховати. Безперервний аудіопотік потребував би приблизно 130 МБ даних на день для одного користувача. У глобальному масштабі це створило б помітне навантаження на мережі, збільшило б витрати батареї та залишило б сліди в технічних журналах.

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Apple, Google і Meta заявляють, що не використовують дані з мікрофона для рекламного таргетингу. Навіть у справі щодо випадкових записів Siri юридичні документи підтверджували, що ці аудіодані не використовувалися для створення маркетингових профілів і не продавалися третім сторонам.

Як реклама вгадує інтереси без мікрофона

Реальна причина може бути менш очевидною, але значно масштабнішою. Рекламні системи аналізують не розмови, а цифрову поведінку: геолокацію, історію переглядів, покупки, застосунки, соціальні зв'язки та взаємодію з сайтами.

Наприклад, якщо користувач провів час із другом, який нещодавно шукав конкретний напрямок для відпустки, рекламна мережа може зафіксувати, що два пристрої перебували поруч. На основі цього система припускає соціальний зв'язок і може показати схожу рекламу.

З боку це має такий вигляд, ніби телефон підслухав розмову. Насправді це результат поєднання великої кількості цифрових сигналів.

Чому здається, що телефон саме слухає

Психологи пояснюють це явище ефектом частотної ілюзії, або феноменом Баадера — Майнгофа. Людина щодня бачить сотні рекламних оголошень і більшість із них просто не помічає.

Але якщо певний товар щойно обговорювали вголос, мозок починає активніше звертати увагу саме на нього. Коли реклама з'являється після цього, збіг здається надто точним.

Таргетинг справді може бути дуже влучним, але він працює через статистику та поведінкові дані, а не через постійно ввімкнений мікрофон.

Хоча смартфони не записують приватні розмови для рекламного таргетингу, маркетингова індустрія тестувала інші аудіометоди. Деякі мобільні ігри могли запитувати доступ до мікрофона, щоб розпізнавати акустичні сигнали з телевізійної реклами.

У такому випадку йдеться не про людську мову, а про спеціальні звукові відбитки реклами. Це дозволяє брендам синхронізувати показ оголошень на телефоні з телетрансляцією.

У чому справжня проблема приватності

Зосередження лише на мікрофоні відволікає від більш реальних ризиків. Дані користувачів збираються через застосунки, дозволи, трекери, пікселі на сайтах, історію кліків, пошукові запити та поведінку в інтернеті.

Брокери даних можуть створювати детальні профілі без жодного аудіозапису. Дослідники також фіксували випадки, коли окремі застосунки робили приховані фонові скриншоти, що є прямим порушенням приватності й не потребує доступу до мікрофона.

Технологічним компаніям не обов'язково слухати, що говорить користувач. Вони вже можуть багато зрозуміти з того, що він шукає, відкриває, купує, де перебуває і з ким перетинається.

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