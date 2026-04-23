Почему не стоит пользоваться разблокировкой по лицу на Android-смартфонах

Функция Face Unlock на многих Android-смартфонах оказалась значительно менее надежной, чем кажется на первый взгляд. Исследование показало, что во многих случаях такие телефоны можно разблокировать даже с помощью обычной напечатанной фотографии владельца.

Какие смартфоны оказались уязвимыми

С октября 2022 года протестировали 208 смартфонов, и в 64% случаев, то есть на 133 устройствах, систему разблокировки лицом удалось обойти с помощью двумерного печатного фото.

Среди брендов, у которых обнаружили такие уязвимые модели, называют Asus, Fairphone, Honor, HMD, Motorola, Nokia, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo и Xiaomi.

Проблема не исчезла со временем. Наоборот, в 2024 году ситуация даже ухудшилась: если в 2023 году проверку не проходили 53% протестированных смартфонов, то в 2024 году этот показатель подскочил до 72%. В 2025 году ситуация немного улучшилась, но уровень неудач все равно остался высоким — 63%.

Основная причина в том, что большинство Android-смартфонов, особенно в бюджетном и среднем сегменте, используют обычную 2D-систему распознавания лица. Она фактически опирается на плоское изображение с фронтальной камеры и не может надежно отличить живого человека от фотографии или кого-то очень похожего внешне.

Зато значительно более безопасными считаются 3D-системы. Именно так работает Face ID в iPhone, а также некоторые Pro-модели Android-смартфонов, в частности Honor. Такие решения создают карту глубины лица и поэтому гораздо сложнее поддаются обману.

Отдельно выделяются новые Google Pixel 8, 9 и 10. Хотя они тоже используют 2D-подход, Google применяет дополнительные алгоритмы машинного обучения, благодаря чему такие устройства соответствуют высокому уровню безопасности и могут использоваться даже для банкинга и платежей.

Какие бренды критикуют больше всего

Проблема не только в самой уязвимости, но и в том, что отдельные производители недостаточно четко предупреждают пользователей о рисках еще при настройке смартфона.

Больше всего претензий высказывают к Motorola и OnePlus. По данным тестов, с октября 2022 года эти два бренда вместе выпустили 27 моделей, которые в лаборатории удалось обойти с помощью фото, при этом пользователи, по мнению исследователей, не получали достаточно четких предупреждений.

Также в списке моделей, которые не получили рекомендаций из-за недостаточных предупреждений о слабости Face Unlock, оказались устройства Fairphone, Honor, Motorola, Nothing, OnePlus и Oppo.

Чем это грозит владельцу смартфона

Даже если банковское приложение не позволяет подтвердить платеж из-за слабой 2D-системы, риск для приватности все равно остается. Если злоумышленник сможет открыть главный экран телефона с помощью фото, он получит доступ к личным сообщениям, электронной почте, фотогалерее и истории Google Wallet.

Это может позволить читать личные переписки, отправлять письма от вашего имени для сброса паролей в других сервисах, просматривать чувствительные фотографии или увидеть, где вы совершали покупки и какие последние цифры имеют ваши банковские карты.

