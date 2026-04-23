Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Большинство Android-смартфонов можно разблокировать фотографией владельца

Большинство Android-смартфонов можно разблокировать фотографией владельца

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 14:24
Почему не стоит пользоваться разблокировкой по лицу на Android-смартфонах
Android-смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube

Функция Face Unlock на многих Android-смартфонах оказалась значительно менее надежной, чем кажется на первый взгляд. Исследование показало, что во многих случаях такие телефоны можно разблокировать даже с помощью обычной напечатанной фотографии владельца.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Which?.

Какие смартфоны оказались уязвимыми

С октября 2022 года протестировали 208 смартфонов, и в 64% случаев, то есть на 133 устройствах, систему разблокировки лицом удалось обойти с помощью двумерного печатного фото.

Среди брендов, у которых обнаружили такие уязвимые модели, называют Asus, Fairphone, Honor, HMD, Motorola, Nokia, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo и Xiaomi.

Проблема не исчезла со временем. Наоборот, в 2024 году ситуация даже ухудшилась: если в 2023 году проверку не проходили 53% протестированных смартфонов, то в 2024 году этот показатель подскочил до 72%. В 2025 году ситуация немного улучшилась, но уровень неудач все равно остался высоким — 63%.

Основная причина в том, что большинство Android-смартфонов, особенно в бюджетном и среднем сегменте, используют обычную 2D-систему распознавания лица. Она фактически опирается на плоское изображение с фронтальной камеры и не может надежно отличить живого человека от фотографии или кого-то очень похожего внешне.

Зато значительно более безопасными считаются 3D-системы. Именно так работает Face ID в iPhone, а также некоторые Pro-модели Android-смартфонов, в частности Honor. Такие решения создают карту глубины лица и поэтому гораздо сложнее поддаются обману.

Отдельно выделяются новые Google Pixel 8, 9 и 10. Хотя они тоже используют 2D-подход, Google применяет дополнительные алгоритмы машинного обучения, благодаря чему такие устройства соответствуют высокому уровню безопасности и могут использоваться даже для банкинга и платежей.

Какие бренды критикуют больше всего

Проблема не только в самой уязвимости, но и в том, что отдельные производители недостаточно четко предупреждают пользователей о рисках еще при настройке смартфона.

Больше всего претензий высказывают к Motorola и OnePlus. По данным тестов, с октября 2022 года эти два бренда вместе выпустили 27 моделей, которые в лаборатории удалось обойти с помощью фото, при этом пользователи, по мнению исследователей, не получали достаточно четких предупреждений.

Также в списке моделей, которые не получили рекомендаций из-за недостаточных предупреждений о слабости Face Unlock, оказались устройства Fairphone, Honor, Motorola, Nothing, OnePlus и Oppo.

Чем это грозит владельцу смартфона

Даже если банковское приложение не позволяет подтвердить платеж из-за слабой 2D-системы, риск для приватности все равно остается. Если злоумышленник сможет открыть главный экран телефона с помощью фото, он получит доступ к личным сообщениям, электронной почте, фотогалерее и истории Google Wallet.

Это может позволить читать личные переписки, отправлять письма от вашего имени для сброса паролей в других сервисах, просматривать чувствительные фотографии или увидеть, где вы совершали покупки и какие последние цифры имеют ваши банковские карты.

Ранее Новини.LIVE писали, что старые iPhone могут привлекать покупателей знакомым дизайном, более низкой ценой или самим ощущением "классической" Apple. В то же время в 2026 году часть таких моделей уже приблизилась к черте, за которой использование их в качестве основного смартфона способно приносить больше неудобств и ограничений, чем реальной выгоды.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пользователи не раз замечали странное совпадение: стоит только обсудить определенный товар или тему, как вскоре похожая реклама появляется в TikTok, Instagram или других приложениях. Именно поэтому и укоренилось распространенное представление, будто смартфон постоянно подслушивает разговоры.

личные данные функции смартфона Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации