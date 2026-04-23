Чому не варто користуватися розблокуванням по обличчю на Android-смартфонах

Android-смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Функція Face Unlock на багатьох Android-смартфонах виявилася значно менш надійною, ніж здається на перший погляд. Дослідження показало, що в багатьох випадках такі телефони можна розблокувати навіть за допомогою звичайної надрукованої фотографії власника.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Which?.

Які смартфони виявилися вразливими

З жовтня 2022 року протестували 208 смартфонів, і в 64% випадків, тобто на 133 пристроях, систему розблокування обличчям вдалося обійти за допомогою двовимірного друкованого фото.

Серед брендів, у яких виявили такі вразливі моделі, називають Asus, Fairphone, Honor, HMD, Motorola, Nokia, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo та Xiaomi.

Проблема не зникла з часом. Навпаки, у 2024 році ситуація навіть погіршилася: якщо у 2023 році перевірку не проходили 53% протестованих смартфонів, то у 2024 році цей показник підскочив до 72%. У 2025 році ситуація трохи покращилася, але рівень невдач усе одно залишився високим — 63%.

Читайте також:

Основна причина в тому, що більшість Android-смартфонів, особливо в бюджетному та середньому сегменті, використовують звичайну 2D-систему розпізнавання обличчя. Вона фактично спирається на плоске зображення з фронтальної камери і не може надійно відрізнити живу людину від фотографії або когось дуже схожого зовні.

Натомість значно безпечнішими вважаються 3D-системи. Саме так працює Face ID в iPhone, а також деякі Pro-моделі Android-смартфонів, зокрема Honor. Такі рішення створюють карту глибини обличчя і тому набагато складніше піддаються обману.

Окремо виділяються нові Google Pixel 8, 9 і 10. Хоча вони теж використовують 2D-підхід, Google застосовує додаткові алгоритми машинного навчання, завдяки чому такі пристрої відповідають високому рівню безпеки і можуть використовуватися навіть для банкінгу та платежів.

Які бренди критикують найбільше

Проблема не лише в самій уразливості, а й у тому, що окремі виробники недостатньо чітко попереджають користувачів про ризики ще під час налаштування смартфона.

Найбільше претензій висловлюють до Motorola і OnePlus. За даними тестів, з жовтня 2022 року ці два бренди разом випустили 27 моделей, які в лабораторії вдалося обійти за допомогою фото, при цьому користувачі, на думку дослідників, не отримували достатньо чітких попереджень.

Також у списку моделей, які не отримали рекомендацій через недостатні попередження про слабкість Face Unlock, опинилися пристрої Fairphone, Honor, Motorola, Nothing, OnePlus та Oppo.

Чим це загрожує власнику смартфона

Навіть якщо банківський застосунок не дозволяє підтвердити платіж через слабку 2D-систему, ризик для приватності все одно залишається. Якщо зловмисник зможе відкрити головний екран телефону за допомогою фото, він отримає доступ до особистих повідомлень, електронної пошти, фотогалереї та історії Google Wallet.

Це може дозволити читати приватні листування, надсилати листи від вашого імені для скидання паролів в інших сервісах, переглядати чутливі фотографії або побачити, де ви здійснювали покупки і які останні цифри мають ваші банківські картки.

Раніше Новини.LIVE писали, що старі iPhone можуть приваблювати покупців знайомим дизайном, нижчою ціною або самим відчуттям "класичної" Apple. Водночас у 2026 році частина таких моделей уже наблизилася до межі, за якою використання їх як основного смартфона здатне приносити більше незручностей і обмежень, ніж реальної вигоди.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато користувачів не раз помічали дивний збіг: варто лише обговорити певний товар або тему, як невдовзі схожа реклама з'являється в TikTok, Instagram чи інших застосунках. Саме через це й укорінилося поширене уявлення, ніби смартфон постійно підслуховує розмови.