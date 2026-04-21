Чи справді смартфон може підслуховувати ваші розмови прямо зараз

Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Багато користувачів помічали дивний збіг: варто лише обговорити якийсь товар чи тему, як невдовзі схожа реклама з'являється в TikTok, Instagram або інших застосунках. Через це й виникло поширене переконання, що смартфон нібито постійно підслуховує розмови.

Про те, чи дійсно це так, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на CBS News.

Чому виникає відчуття, що телефон вас слухає

Відповідь на це питання не така проста, як здається на перший погляд. За словами експертів рекламної індустрії, смартфони не ведуть безперервний запис розмов спеціально для показу реклами і тим більше не надсилають постійно аудіо на сервери для аналізу.

Пояснюється це не лише питанням приватності, а й практичністю. Обсяг даних, який довелося б постійно записувати, передавати та обробляти, був би занадто великим і просто невигідним.

Замість постійного прослуховування рекламні системи спираються на інші джерела інформації. Йдеться про історію пошуку, відвідані сайти, геолокацію, активність у застосунках, інтереси користувача і навіть поведінку інших людей в одній мережі Wi-Fi.

Саме завдяки цим даним алгоритми можуть дуже точно вгадувати, яка реклама зацікавить людину. У результаті виникає враження, ніби телефон почув розмову, хоча насправді система просто зробила влучний прогноз на основі вже зібраної інформації.

Один із типових прикладів пов'язаний із загальною домашньою мережею. Якщо хтось із членів сім'ї шукав певний товар в інтернеті, а інші пристрої використовують ту саму Wi-Fi-мережу, реклама цього товару може з'явитися і в інших людей.

Саме такі ситуації часто й створюють ефект "підслуховування", хоча насправді причина криється в аналізі пов'язаних даних, а не в записі розмов.

Водночас фахівці уточнюють, що смартфон справді може використовувати мікрофон, але лише в окремих сценаріях. Наприклад, це може відбуватися під час активації голосового помічника або тоді, коли користувач сам надав застосунку дозвіл на доступ до мікрофона.

Саме тому рекомендують регулярно перевіряти налаштування конфіденційності та дивитися, які програми мають доступ до мікрофона.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні дедалі активніше поширюється схема з так званими "мовчазними" дзвінками, коли після відповіді в слухавці на кілька секунд западає тиша. Такі виклики часто використовують не для негайного шахрайства, а для перевірки, чи є номер активним і чи відповідає на нього реальна людина.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Android-смартфонах голосові функції Google можуть залишатися активними у фоновому режимі, якщо користувач увімкнув розпізнавання команди "Окей, Google" або збереження аудіоактивності в акаунті.