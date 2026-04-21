Действительно ли смартфон может подслушивать ваши разговоры прямо сейчас

Многие пользователи замечали странное совпадение: стоит только обсудить какой-то товар или тему, как вскоре похожая реклама появляется в TikTok, Instagram или других приложениях. Из-за этого и возникло распространенное убеждение, что смартфон якобы постоянно подслушивает разговоры.

О том, действительно ли это так, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на CBS News.

Почему возникает ощущение, что телефон вас слушает

Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. По словам экспертов рекламной индустрии, смартфоны не ведут непрерывную запись разговоров специально для показа рекламы и тем более не отправляют постоянно аудио на серверы для анализа.

Объясняется это не только вопросом приватности, но и практичностью. Объем данных, который пришлось бы постоянно записывать, передавать и обрабатывать, был бы слишком большим и просто невыгодным.

Вместо постоянного прослушивания рекламные системы опираются на другие источники информации. Речь идет об истории поиска, посещенных сайтах, геолокации, активности в приложениях, интересах пользователя и даже поведении других людей в одной сети Wi-Fi.

Именно благодаря этим данным алгоритмы могут очень точно угадывать, какая реклама заинтересует человека. В результате возникает впечатление, будто телефон услышал разговор, хотя на самом деле система просто сделала точный прогноз на основе уже собранной информации.

Один из типичных примеров связан с общей домашней сетью. Если кто-то из членов семьи искал определенный товар в интернете, а другие устройства используют ту же Wi-Fi-сеть, реклама этого товара может появиться и у других людей.

Именно такие ситуации часто и создают эффект "подслушивания", хотя на самом деле причина кроется в анализе связанных данных, а не в записи разговоров.

В то же время специалисты уточняют, что смартфон действительно может использовать микрофон, но только в отдельных сценариях. Например, это может происходить при активации голосового помощника или тогда, когда пользователь сам предоставил приложению разрешение на доступ к микрофону.

Именно поэтому рекомендуют регулярно проверять настройки конфиденциальности и смотреть, какие приложения имеют доступ к микрофону.

