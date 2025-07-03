Відродження Skype — Microsoft запускає локальний сервер SE для бізнесу

Застосунок Skype на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Microsoft запустила Skype for Business Server Subscription Edition (SE), аби забезпечити тривалу підтримку локальних інфраструктур обміну повідомленнями. Новинка орієнтована на компанії, які не можуть або не планують переходити до хмарного Teams.

Про це пише Neowin.

Реклама

Читайте також:

Microsoft повертає Skype для бізнесу

Підпискова SE-версія прийшла на зміну нумерованим випускам Skype for Business Server 2015 та 2019, чия підтримка завершується 14 жовтня 2025 року. SE дотримується Modern Lifecycle Policy: продукт вважається "вічнозеленим", доки клієнти своєчасно встановлюють накопичувальні оновлення, однак великих функціональних релізів більше не буде. При цьому сервер можна встановити поверх версій 2015 або 2019, тому Microsoft радить адміністраторам переходити вже зараз.

Оновлена редакція майже повторює конфігурацію Skype for Business Server 2019: відмінності зводяться до нового бренду, номера версії та ліцензійної угоди. Після 14 жовтня 2025 року саме SE стане єдиною підтримуваною гілкою, а майбутні патчі заблокують одночасну роботу чи встановлення старих серверів. У межах циклу обслуговування Microsoft обіцяє регулярні "кумулятивні" оновлення, удосконалений інсталятор та актуальні виправлення безпеки.

Збереження локального сервера пояснюється тим, що Teams наразі не пропонує серверного рішення. Тож Skype for Business Server SE дозволяє Microsoft і надалі обслуговувати клієнтів, які з різних причин утримуються від міграції в хмару.

Нагадаємо, колись найпопулярніший сервіс для відеодзвінків — Skype — офіційно припинив існування. Microsoft рекомендує користувачам перейти на платформу Teams, яка дозволяє перенести чати та контакти зі старого облікового запису.

Також ми писали, що Microsoft стверджує, що її браузер Edge перевершує Google Chrome на Windows за швидкодією, енергоефективністю та блокуванням реклами. Завдяки глибокій інтеграції з операційною системою він нібито забезпечує стабільнішу роботу та менше споживання ресурсів.