Возрождение Skype — Microsoft запускает локальный сервер SE для бизнеса

Приложение Skype на экране смартфона. Фото: Unsplash

Microsoft запустила Skype for Business Server Subscription Edition (SE), чтобы обеспечить длительную поддержку локальных инфраструктур обмена сообщениями. Новинка ориентирована на компании, которые не могут или не планируют переходить к облачному Teams.

Об этом пишет Neowin.

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Подписная SE-версия пришла на смену нумерованным выпускам Skype for Business Server 2015 и 2019, чья поддержка завершается 14 октября 2025 года. SE придерживается Modern Lifecycle Policy: продукт считается "вечнозеленым", пока клиенты своевременно устанавливают накопительные обновления, однако крупных функциональных релизов больше не будет. При этом сервер можно установить поверх версий 2015 или 2019, поэтому Microsoft советует администраторам переходить уже сейчас.

Обновленная редакция почти повторяет конфигурацию Skype for Business Server 2019: отличия сводятся к новому бренду, номеру версии и лицензионному соглашению. После 14 октября 2025 года именно SE станет единственной поддерживаемой веткой, а будущие патчи заблокируют одновременную работу или установку старых серверов. В рамках цикла обслуживания Microsoft обещает регулярные "кумулятивные" обновления, усовершенствованный инсталлятор и актуальные исправления безопасности.

Сохранение локального сервера объясняется тем, что Teams пока не предлагает серверного решения. Поэтому Skype for Business Server SE позволяет Microsoft и в дальнейшем обслуживать клиентов, которые по разным причинам воздерживаются от миграции в облако.

Напомним, некогда самый популярный сервис для видеозвонков — Skype — официально прекратил существование. Microsoft рекомендует пользователям перейти на платформу Teams, которая позволяет перенести чаты и контакты из старой учетной записи.

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