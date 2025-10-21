Відео
Головна Технології Світові ціни на інтернет — де найдешевше, а де шалено дорого

Світові ціни на інтернет — де найдешевше, а де шалено дорого

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:24
Оновлено: 13:22
Де найдорожчий домашній інтернет у світі — дані дослідження
Мережеве обладнання для інтернету. Фото: Unsplash

Скільки ви платите за домашній інтернет, залежить не лише від швидкості, а й від країни проживання: різниця сягає сотень доларів на місяць. Аналіз Best Broadband Deals показує, де підключення обходиться найдорожче й де ціни мінімальні.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Де найдорожчий інтернет у світі

За даними дослідження, перше місце за вартістю домашнього широкосмугового зв'язку посідають Соломонові Острови в південній частині Тихого океану. Місцевим користувачам інтернет у середньому коштує приблизно 457,84 долара на місяць, або 289,75 долара за мегабіт; один із доступних тарифів оцінений у 2 301 долар. Для порівняння, середня глобальна ціна підключення — близько 56 доларів на місяць, а в регіоні Океанії — приблизно 105 доларів.

Другою за дорожнечею країною стала Бурунді зі середнім платежем 304,57 долара на місяць (116,66 долара за мегабіт). Третє місце посіли Теркс і Кайкос у Карибському басейні — 212 доларів на місяць, або лише 0,84 долара за мегабіт, що є часткою вартості підключення на Соломонових Островах.

Де інтернет найдешевший

На протилежному боці рейтингу — держави з набагато нижчими цінами. П'ятірка найдешевших має такий вигляд: Судан, Аргентина, Білорусь, Україна та Єгипет. У Судані середній щомісячний платіж становить 2,40 долара. В Аргентині — 5,17 долара на місяць у середньому, близько 0,03 долара за мегабіт. В Україні типовий пакет обходиться приблизно в 7,35 долара за результатами вибірки з 17 тарифів.

Картина помітно відрізняється за регіонами. Співдружність Незалежних Держав (СНД), куди входять, зокрема, Білорусь і Казахстан, має найнижчу середню вартість інтернету — 16,46 долара на місяць; майже всі країни регіону, окрім Туркменістану, увійшли до сороківки з найнижчими цінами. Водночас Центральна Америка очолила список найдорожчих регіонів зі середнім показником 105,72 долара на місяць.

Нагадаємо, компанія Google офіційно запустила режим AI Mode для користувачів в Україні. Новий інструмент працює на базі моделі Gemini та інтегрує можливості штучного інтелекту безпосередньо в пошук.

Також ми писали, що позиції Google Chrome на світовому ринку продовжують зміцнюватися. За даними Statcounter, браузер досяг нового рекорду популярності, залишивши конкурентів на значній відстані.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
