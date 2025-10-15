Відео
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:41
Google відкрила доступ до AI Mode в Україні — як користуватися новим режимом пошуку
Пошуковий сервіс Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google офіційно відкрила доступ до режиму AI Mode для користувачів в Україні. Рішення працює на базі Gemini та видає розгорнуті відповіді на складні запити швидше й зручніше, ніж класичний пошук.

Про це пише AIN.

Читайте також:

Для чого це корисно

AI Mode підходить для комплексних завдань: порівняння товарів, пошуку актуальних маршрутів, підбору рекомендацій для подорожей та інших запитів, де потрібна детальна й структурована інформація.

Щоб скористуватися, відкрийте Google у браузері або мобільному застосунку та натисніть кнопку "AI Mode" на пошуковій стрічці або під нею (у мобільній версії).

Кнопка AI Mode в поиске Google
Кнопка AI Mode у рядку пошуку Google. Фото: AIN

Введіть запит природною мовою — одним реченням або кількома короткими. Режим просканує інтернет у реальному часі, проаналізує десятки джерел і сформує відповідь. За потреби можна ставити уточнювальні запитання в тому ж сеансі — підтримуються текстові, голосові та візуальні запити.

Работа AI Mode
Робота функції AI Mode. Фото: AIN

Варто зауважити, що попри використання реальних джерел, AI Mode може помилятися та видавати неточні або небезпечні поради, тож результати варто перевіряти.

Нагадаємо, українські студенти віком від 18 років можуть безплатно отримати річну підписку Google AI Pro, що відкриває доступ до професійних інструментів штучного інтелекту. Для активації потрібно пройти верифікацію та заповнити реєстраційну форму — зробити це можна до 9 грудня.

Також ми писали, що Google тестує новий інструмент для Windows, який має об'єднати пошук файлів на комп'ютері, у Google Drive та в інтернеті в єдиному вікні. Розробка, що використовує Google Lens і можливості штучного інтелекту, покликана стати зручнішою альтернативою стандартному пошуку Windows.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
