Google открыла доступ к AI Mode в Украине — как пользоваться новым режимом поиска

Google запустила AI Mode для украинцев — как пользоваться
Google официально открыла доступ к режиму AI Mode для пользователей в Украине. Решение работает на базе Gemini и выдает развернутые ответы на сложные запросы быстрее и удобнее, чем классический поиск.
Об этом пишет AIN.
Для чего это полезно
AI Mode подходит для комплексных задач: сравнения товаров, поиска актуальных маршрутов, подбора рекомендаций для путешествий и других запросов, где нужна детальная и структурированная информация.
Чтобы воспользоваться, откройте Google в браузере или мобильном приложении и нажмите кнопку "AI Mode" на поисковой ленте или под ней (в мобильной версии).
Введите запрос на естественном языке — одним предложением или несколькими короткими. Режим просканирует интернет в реальном времени, проанализирует десятки источников и сформирует ответ. При необходимости можно задавать уточняющие вопросы в том же сеансе — поддерживаются текстовые, голосовые и визуальные запросы.
Стоит заметить, что несмотря на использование реальных источников, AI Mode может ошибаться и выдавать неточные или опасные советы, поэтому результаты стоит проверять.
Напомним, украинские студенты в возрасте от 18 лет могут бесплатно получить годовую подписку Google AI Pro, что открывает доступ к профессиональным инструментам искусственного интеллекта. Для активации нужно пройти верификацию и заполнить регистрационную форму — сделать это можно до 9 декабря.
Также мы писали, что Google тестирует новый инструмент для Windows, который должен объединить поиск файлов на компьютере, в Google Drive и в интернете в едином окне. Разработка, использующая Google Lens и возможности искусственного интеллекта, призвана стать более удобной альтернативой стандартному поиску Windows.
