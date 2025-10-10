Как получить бесплатную годовую подписку на Google AI Pro — в МОН дали ответ

Поисковый сервис Google на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Украинские студенты от 18 лет могут бесплатно получить годовой доступ к инструментам искусственного интеллекта в рамках подписки Google AI Pro. Активировать предложение можно до 9 декабря после верификации и заполнения регистрационной формы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Реклама

Читайте также:

Что входит в подписку AI Pro для студентов

Google открывает полный доступ к пакету инструментов на базе ИИ, рассчитанных на учебные задачи, исследования и креативные проекты.

Основные возможности:

Gemini 2.5 Pro без лимитов — неограниченный чат, помощь с домашними заданиями, эссе и сложными вопросами; поддержка загрузки изображений для анализа.

Deep Research — автоматическая обработка сотен источников с подготовкой структурированного отчета для рефератов и курсовых, что экономит время на поиск и систематизацию материалов.

NotebookLM — персональный ассистент для упорядочения конспектов и идей; доступно в пять раз больше аудио- и видеообзоров для более глубокого усвоения тем.

Veo 3 — создание 8-секундных видео со звуком из текста или фото — полезно для презентаций и учебных проектов.

Jules — ИИ-ассистент для программирования с автоматическим исправлением ошибок в коде и подсказками по реализации новых функций (для ИТ-специальностей).

2 ТБ облачного хранилища — место для учебных материалов, проектов, фото и документов в Google Диске, Gmail и Google Фото.

Как получить доступ

Воспользоваться предложением могут студенты высших учебных заведений Украины в возрасте от 18 лет. Для активации необходимо пройти верификацию и заполнить регистрационную форму. Конечный срок активации — 9 декабря.

Напомним, Google может радикально изменить привычный формат поиска, заменив классическую выдачу ссылок режимом AI Mode. Новый режим сочетает мощности ИИ-модели Gemini с поиском в реальном времени, обеспечивая пользователей не просто ссылками, а готовыми аналитическими ответами.

Также мы писали, что ChatGPT хоть и не является универсальным инструментом, но его возможности значительно расширяются благодаря дополнительным функциям. Плагины, инструкции пользователя, интерпретатор кода и другие модули позволяют адаптировать чат-бот под конкретные задачи.